Exposição “Nas Asas da Imaginação” e oficina de pintura são atrações gratuitas no Pátio Cianê Shopping – Agência de Notícias

A partir desta quinta-feira (17), a população poderá conferir gratuitamente a exposição “Nas Asas da Imaginação”, no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. Com 20 obras produzidas por artistas plásticos anônimos e voluntários ligados à Associação Cultural Pintura Solidária, a mostra estará disponível no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 17 de agosto e contará com uma oficina de pintura no dia 15 de agosto.

A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura e da Associação Cultural Pintura Solidária, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com patrocínio das empresas Case IH, Case Construction, CNH Capital e TK Logística do Brasil, e apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e do Pátio Cianê Shopping.

Fundada em 2003, a Associação Cultural Pintura Solidária atua com ações culturais voltadas a pessoas em situação de exclusão social e cultural. Por meio da pintura, os participantes desenvolvem criatividade, autoestima e habilidades sociais em um ambiente educativo e inclusivo.

Segundo Vera Lúcia Viudes Petrocchi, presidente da Pintura Solidária, a proposta vai além da exibição das obras. “Queremos proporcionar ao público o primeiro contato com a arte de forma acessível e transformadora, contribuindo para a formação cultural da população”, afirma.

Participam da mostra os artistas Cecília Bismara, Márcia Santos, Ana Paula Migliari, Franciene Fonseca, Eduardo Lages, Carolina Orsi, Caroline Assumpção, Saulo Porto Neto, Damaris Oliveira e Giovani Marangoni. Nas obras estão representadas aves como sabiá-laranjeira, tucano, arara, papagaio, beija-flor, além de outros pássaros e borboletas.

Além da exposição, os organizadores oferecem no dia 15 de agosto, das 15h às 17h, uma oficina gratuita de pintura em comemoração ao aniversário de Sorocaba e com o objetivo de despertar nos participantes o interesse pela arte. Todos poderão levar para casa suas produções artísticas em tela formato 20x30cm.

A exposição “Nas Asas da Imaginação” poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.