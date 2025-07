Experiências exitosas podem ser inscritas para Reditec 2025 – IFSP

Servidores da Rede Federal têm até o dia 20/07 para submeter relatos de experiências

Está publicado o edital da chamada de relatos de experiências exitosas a serem apresentados durante a 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec 2025), que será realizada em Bonito (MS) entre os dias 2 e 5 de setembro. Pela primeira vez, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) sediará o evento.

Podem se inscrever na chamada docentes e técnicos-administrativos do quadro permanente das instituições da Rede Federal que coordenaram e participaram de projetos, programas ou ações ligados às temáticas dos eixos transversais propostos.

As inscrições devem ser feitas até 20 de julho, em formulário on-line.

Entende-se por relato de experiência a apresentação da experiência vivida, contextualizada e fundamentada por aporte teórico/prático. Serão selecionados 18 relatos, que poderão abordar iniciativas nos seguintes eixos:

Educação Profissional e Tecnológica: presente e futuro; Financiamento, Governança e Eficiência Institucional; Gestão Acadêmica, Estudantil e de Pessoas; Extensão, Pesquisa e Impacto Social; Expansão, Interiorização e Desenvolvimento Regional; Inovação, Tecnologia e Comunicação na Gestão Pública.

Confira todas as regras de participação na Página das Experiências Exitosas da Reditec 2025.

Participação – Em 2025, o número de experiências a serem selecionadas foi reduzido de 40 para 18.

De acordo com o presidente da Comissão de Organização, Vinícius Villas Boas, a mudança tem como objetivo permitir que cada iniciativa seja conhecida por todos os gestores da Rede Federal, e não apenas por públicos de áreas afins. “Busca-se, assim, valorizar as práticas institucionais da Rede Federal e os servidores que as executam, promovendo maior visibilidade e circulação das experiências. Também damos a elas um espaço nobre no evento, e a oportunidade de serem apresentadas a todos os participantes da Reditec”, contou.

Como instituição anfitriã, o IFMS não participará da seleção, abrindo espaço para a apresentação de projetos de outras instituições, em alinhamento ao caráter colaborativo do evento.

A divulgação dos resultados preliminar e final dos relatos selecionados está prevista para 1º e 8 de agosto, respectivamente. Conforme as regras do edital, os servidores então deverão gravar e enviar para a Comissão Organizadora um vídeo a respeito da experiência.

Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico de contato é: experienciasexitosas. .

Reditec – Promovido anualmente pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), o evento reúne reitores, pró-reitores, diretores-gerais e parceiros para discutir políticas e diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica.

No ano passado, a Reunião foi sediada na cidade de Caldas Novas (GO).

Organizada pelo IFMS, a 49ª edição tem como tema ‘A Rede Federal é maior do que o mundo’. A inspiração vem da obra do poeta Manoel de Barros e visa capturar a essência de uma educação que, embora enraizada nas comunidades locais, transcende fronteiras e horizontes.

Assessoria de Comunicação do IFMS