Envelhecimento com dignidade foi tema de ação realizada na Coordenadoria LGBT

A Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, realizou, na manhã desta quinta-feira (17), uma Roda de Conversa com o tema ‘O futuro das pessoas LGBT+: construindo jornadas e resiliências’. A ação, uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP), aconteceu na sede do equipamento, que fica localizado no Centro da Capital.

Discutir e efetivar políticas públicas que tratem do envelhecimento das pessoas LGBTQIAPNB+ tem sido uma pauta constante. “Foi de muita importância receber representantes da USP para falar sobre o assunto e termos subsídios para criação de políticas públicas que garantam mais acolhimento para essa população vulnerável”, afirmou Geraldo Filho, coordenador de Promoção à Cidadania LGBT.

Henrique Salmazo da Silva, docente de Gerontologia da USP e coordenador do projeto Vivacidade LGBT – Envelhecendo com Orgulho, apresentou dados do trabalho que desenvolve sobre o tema e falou sobre a ação em João Pessoa.

“Na atividade, as pessoas puderam expor experiências de como está sendo o processo de vida e de envelhecimento delas. Construímos um mural para falar dos componentes associados à resiliência, à construção de um bom futuro para as pessoas LGBT. Essas iniciativas nos fortalecem enquanto comunidade, enquanto coletivo, a criar mecanismos de ajuda, apoio e construção de como será a nossa jornada”, destacou o professor.

Trazer o assunto do envelhecimento LGBTQIAPNB+ é falar sobre vários aspectos que precisam ser não só debatidos, mas colocados em prática. É o que coloca Antônio Machado, representante do Coletivo Mães da Resistência, que participou da Roda de Conversa.

“O assunto é fundamental para que todos tenham o mesmo direito de envelhecer, de envelhecer bem, com saúde, com dignidade. Acho que está faltando para nós, enquanto LGBTs, essa questão do envelhecer com dignidade. Que a gente possa vislumbrar não só uma boa saúde, não só ter um lugar para estar no meu fim de vida, mas também ter dignidade para viver esse fim de vida”, enfatizou.

Karina Espínola, assessora técnica da Coordenadoria, acrescentou que os cuidados e atenção voltados para a população LGBT estão presentes na agenda da gestão municipal em ações como a realizada nesta manhã.

“A Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, tem esse olhar de empatia e também de preocupação de como essa população vai chegar na velhice ou está chegando. É um desafio, mas temos olhos atentos aos norteadores que garantam acesso à saúde, à educação, ao bem-estar, ao autocuidado e também aos tratamentos de saúde físicas e emocionais”, falou Karina.