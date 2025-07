Defesa Civil de Nova Iguaçu capacita voluntários em primeiros socorros

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu realizou, na terça e quarta-feira (15 e 16 de julho), um curso de noções básicas de primeiros socorros. A atividade contou com a participação de 40 voluntários que foram orientados sobre como ajudar pessoas em situações de emergência em saúde. A capacitação aconteceu na Casa do Professor e durou dois dias, com aulas teóricas e práticas.

Durante o treinamento, os participantes aprenderam como agir em diferentes situações de emergência, incluindo casos de mal súbito, parada cardiorrespiratória, convulsões, engasgo, hemorragias, fraturas e imobilização de membros. Também foram abordadas técnicas para avaliar sinais vitais e prestar o atendimento inicial até a chegada de equipes especializadas.

“Essas técnicas são fundamentais, tanto na vida pessoal do voluntário, como em ações integradas com o poder público em apoio às equipes de profissionais de emergências médicas, como por exemplo em pontos de apoio e abrigos temporários em caso de desastres”, afirmou o tenente-coronel e superintendente de Defesa Civil de Nova Iguaçu, Vilson Santos. Ele destacou ainda a importância de acionar os serviços de emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), mesmo após a aplicação dos primeiros socorros. “O profissional vai poder identificar o problema e comunicar de forma correta o incidente. Esse primeiro socorro pode ajudar a salvar vidas”, frisou.

O curso foi realizado pelo técnico de enfermagem Misael Campos Gomes, que faz parte da equipe do Samu de Tinguá. O profissional conduziu oficinas práticas com simulações de atendimento. Entre os temas abordados estavam a checagem do nível de consciência de uma vítima, imobilização de membros e manobras de reanimação cardiopulmonar.

“Trabalhamos situações que envolvem adultos, crianças e até bebês. O trauma ou mal súbito pode acontecer a qualquer momento, e a ação correta do voluntário pode fazer diferença até o atendimento em uma unidade de saúde”, explicou Misael.

Gari no Rio de Janeiro e mãe de uma servidora de Nova Iguaçu, Renata Dorigo, de 45 anos, soube pelo curso através das redes sociais. Recém-formada em enfermagem, ela contou que o curso a deixou mais capacitada.

“Aprendi como agir no salvamento de um bebê e de um idoso com a aplicação correta da técnica. É importante pois são casos que acontecem com frequência. O voluntário é uma ponte entre o governo e o cidadão. Me sinto mais preparada para socorrer uma pessoa. É uma bagagem que vou levar para a minha vida toda”, finalizou.