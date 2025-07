Comlurb inicia mais uma etapa da Operação Corredores Cariocas, na Lagoa e na Pavuna – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A nova versão da Operação Corredores Cariocas já foi realizada em diversos pontos da cidade. Foto: Comlurb/Divulgação

A Comlurb vai iniciar nesta quinta-feira (17/07) mais uma etapa do programa Corredores Cariocas, em todo o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, incluindo a limpeza do espelho d ‘água com os catamarãs da gerência náutica da Comlurb, e na Pavuna, na Rua Chrisóstomo Pimentel de Oliveira e vias internas. O programa existe desde 2021 e consiste em uma operação integrada inovadora de serviços. A ideia é complementar a limpeza e demais serviços de rotina diários em grandes artérias da cidade, e dar um capricho a mais, um retoque, com olhar clínico do corpo operacional da Companhia.

Na Lagoa, as equipes vão atuar nesta quinta-feira, 17, com mais de 100 garis, que vão trabalhar nos serviços de roçada, capina, limpeza hidráulica com água de reuso, limpeza de ralos e canaletas, limpeza e pintura de postes e placas de sinalização, e limpeza do sistema lagunar com catamarãs. A Companhia fará ainda a instalação de contêineres de grande capacidade e de papeleiras, para que moradores e frequentadores tenham mais opções para o descarte correto de resíduos. Entre veículos e equipamentos, serão utilizados: caminhão compactador; caminhão basculante; pipa d’água; equipamentos mecanizados para corte de mato, como tratores, Giro Zero e o robô roçador Spider, manipulado por controle remoto; sopradores e roçadeiras portáteis

Já na Pavuna, a ação integrada de limpeza vai contar com 40 garis, que farão os serviços de limpeza hidráulica com água de reuso, capina, roçada, varrição, coleta e remoção de resíduos e limpeza de ralos. As equipes farão a instalação de 12 contêineres de alta capacidade na via principal, a Chrisóstomo Pimentel de Oliveira. Entre veículos e equipamentos, serão utilizados: caminhão compactador, caminhão basculante, pipa d’água e roçadeiras portáteis, entre outros.

A nova versão da Operação Corredores Cariocas já foi realizada em diversos pontos de diversas regiões da cidade, como na Estrada Grajaú-Jacarepaguá; na Avenida Martin Luther King, junto a estações de metrô da Zona Norte; nas ruas 24 de Maio e Marechal Rondon, no Grande Méier; nas Avenidas das Américas e Ayrton Senna, na Barra da Tijuca; na Praia da Brisa, em Sepetiba, entre outros pontos.

De acordo com o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, o programa é muito importante, e consiste num complemento da rotina diária de limpeza em todas as regiões da cidade.