Com mais de 50 mil doses recebidas, nova vacina contra meningite está disponível pelo SUS em todo o MS

Antes ofertada somente para adolescentes de 11 a 14 anos, vacina substitui a meningocócica C como reforço no calendário infantil contra 4 tipos da bactéria causadora da meningite

A disponibilização de vacina meningocócica ACWY pela rede pública de saúde para crianças de 12 meses, normatizada em todo o País no último mês, está em pleno funcionamento em Mato Grosso do Sul. Em 2025, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu mais de 50 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde e tem feito a distribuição permanente aos 79 municípios do Estado.

A ação reforça a proteção contra os sorogrupos A, C, W e Y da bactéria Neisseria meningitidis, causadora de meningites e infecções generalizadas potencialmente fatais. A estimativa é imunizar 44.118 crianças nesta nova etapa.

A logística de entrega das vacinas segue durante o mês de julho, integrando a rotina de abastecimento do PNI (Programa Nacional de Imunizações). A cobertura vacinal para vacina meningocócica C já ultrapassou 100% em 2024 no estado, e a meta agora é manter os bons índices com o reforço da ACWY no calendário infantil.

De acordo com o Coordenador Estadual de Imunização da SES, Frederico Moraes, a ampliação é estratégica. “É fundamental que os pais e responsáveis levem as crianças às unidades de saúde. A meningite é uma doença grave e que pode ser evitada com a vacina. Esse reforço aos 12 meses amplia a proteção em uma fase crucial do desenvolvimento infantil”, destaca.

Maior cobertura na rede pública

A vacina meningocócica ACWY protege contra quatro sorogrupos da bactéria Neisseria meningitidis e é considerada uma das ferramentas mais eficazes na prevenção das formas graves da doença. Ela já era ofertada pelo SUS para adolescentes de 11 a 14 anos, e agora substitui a vacina meningocócica C na dose de reforço aos 12 meses, conforme recomendação da Nota Técnica nº 77/2024 do Ministério da Saúde.

Com a disponibilização gratuita pela rede pública, criança de 12 meses passam a tomar a ACWY ao invés de somente a meningocócica C. A medida segue as Diretrizes Brasileiras para Enfrentamento das Meningites até 2030, alinhadas ao plano global da OMS (Organização Mundial da Saúde).

A SES mantém contato permanente com os coordenadores municipais de imunização para garantir a correta aplicação da nova dose e oferece suporte técnico a todos os municípios. A orientação é que as famílias procurem a unidade básica de saúde mais próxima e atualizem a caderneta vacinal das crianças.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Coordenadoria Estadual de Imunização da SES