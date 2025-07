Cícero Lucena entrega novo Ninho do Saber e celebra avanços históricos na educação de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quinta-feira (17), o Ninho do Saber Benjamim Gomes Maranhão – a 52ª unidade de ensino reconstruída pela atual gestão desde 2021. Durante a solenidade, em Mangabeira, o gestor destacou os avanços significativos na educação de João Pessoa, reconhecida nacionalmente com a conquista do selo de qualidade do Ministério da Educação (MEC) e a ascensão de cinco posições no ranking de alfabetização na idade certa entre as capitais brasileiras. Na área de infraestrutura, a unidade se soma aos quase R$ 100 milhões em obras no bairro.

Cícero Lucena lembrou do Selo Ouro, pelo destaque no programa ‘Alfabetiza Mais João Pessoa’ e por um avanço notável nas avaliações, inclusive no ranking nacional, saindo da 15ª para a 10ª posição entre as capitais brasileiras – uma comparação pautada em critérios equivalentes – o que representa um salto grandioso na avaliação do MEC, conforme o Índice de Crianças Alfabetizadas na Idade Certa (ICA).

“Um espaço como esse, propício à aprendizagem, ao lazer e à formação do cidadão do amanhã, constitui motivo de grande satisfação e nos permite confirmar que estamos no rumo adequado. Expressamos nossa gratidão a toda a equipe, a todos os profissionais de todas as áreas envolvidas, pois é unicamente através desse esforço conjunto que João Pessoa tem alcançado destaque e reconhecimento nacional pela excelência da gestão pública aqui implementada”, comemorou o prefeito.

20 novas unidades – A secretária América Castro informou que a Prefeitura está com 20 unidades com obras, que foram iniciadas do zero, sendo que duas delas já foram entregues neste ano. As 18 restantes encontram-se em fase de conclusão para entrega. Dessas, três são escolas, sendo a Escola Ana Cristina, localizada em Mangabeira, nas proximidades do shopping, a mais avançada, com previsão de entrega em aproximadamente três meses.

“É motivo de grande satisfação e celebração, portanto, não apenas a melhoria da infraestrutura, mas também o aprimoramento contínuo da aprendizagem de nossas crianças. Refutamos a ideia equivocada de que a origem socioeconômica de nossos jovens possa impactar negativamente seu desempenho educacional, e felizmente, com o foco dedicado a esse aspecto, temos alcançado avanços expressivos”, afirmou a secretária América Castro.

Uma nova estrutura – O Ninho do Saber Benjamim Gomes Maranhão, que acolhe crianças de três meses aos três anos, ganhou duas novas salas para aumentar a oferta de vagas. Também uma área coberta para recreio, solário, novos projetos de incêndio e elétrico, para dar mais segurança. Todos as salas foram climatizadas e a edificação reestruturada. “Só temos a agradecer. Estamos todos felizes por esse olhar da Prefeitura, que transformou nossa unidade e está abrindo mais vagas e dando melhores condições de acolhimento”, ressaltou Geandre Lorena, diretora do Ninho do Saber.

Quase R$ 100 milhões em obras de infraestrutura em Mangabeira – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Prefeitura está investindo R$ 97 milhões em obras no bairro – um investimento puxado pelos 100% das ruas pavimentadas, além de 28 ruas asfaltadas, 13 escolas entregues ou com obras em andamento. As obras ainda incluem a Praça Nossa Senhora das Dores e a ponte sobre o Rio Cuiá, com trabalhos sendo executados.

Confira todas as intervenções no Ninho do Saber Bemjamim Gomes Maranhão:

Modernização da fachada e acesso à edificação;

Construção de duas novas salas e banheiros;

Construção de solário;

Construção de reservatório;

Construção de recreio coberto;

Criação de fraldário;

Execução de casa de gás e lixo;

Execução de piso granilite;

Pintura de toda edificação;

Substituição de esquadrias;

Reforma da coberta;

Instalações elétricas e subestação;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações de combate a incêndio;

Climatização;

Acessibilidade.