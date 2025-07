CET-Rio monta esquema especial de trânsito para corrida no Corcovado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio informa que, neste domingo (20/7), será realizado o Uphill Marathon Corcovado 2025. Para viabilizar a realização do evento, a partir das 3h, algumas vias dos bairros do Cosme Velho, Santa Teresa e Alto da Boa Vista terão intervenções no trânsito.

A prova terá três modalidades:

– 10 km e 21 km, com largada prevista às 6h15 na Ladeira do Ascurra, Cosme Velho

– 5 km, com a largada prevista às 6h30, no Mirante Dona Marta, Cosme Velho

Na modalidade de 10K, os participantes da corrida irão percorrer a Ladeira do Ascurra, seguir pela Rua Almirante Alexandrino, Estrada das Paineiras, percorrerão um trecho da Estrada do Redentor, e realizam o retorno pela Estrada do Redentor, acessando a Estrada do Corcovado até o Cristo Redentor. Na categoria 21K, o percurso dos atletas será pela Ladeira do Ascurra, Rua Almirante Alexandrino, Estrada Dom Joaquim Mamede, Estrada do Sumaré, Estrada do Redentor, em seguida, acessam a Estrada do Corcovado até o Cristo Redentor.

Durante o período da largada, a Ladeira do Ascurra permanecerá interditada. Com isso, moradores da Rua Tobias do Amaral deverão realizar o acesso pela Rua Cosme Velho.

Na prova de 5K, os participantes irão percorrer a Estrada do Mirante Dona Marta, seguirão pela Estrada das Paineiras, em seguida, acessarão a Estrada do Corcovado até o Cristo Redentor.

Nas três modalidades, com exceção do trecho no interior do Parque Nacional da Tijuca, todo o percurso será feito em meia pista, a fim de possibilitar a entrada e saída de moradores e de veículos de emergência.

O acesso principal do Hospital Adventista Silvestre, pela Ladeira dos Guararapes, não será afetado.

A operação de trânsito contará com 50 pessoas, entre agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, segurança viária, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios durante a passagem dos atletas.

Interdições domingo (20/7)

Das 3h às 8h

– Ladeira do Ascurra

Das 3h às 9h

– Rua Almirante Alexandrino, entre a Ladeira dos Guararapes e a Estrada Dom Joaquim Mamede

– Estrada das Paineiras

– Estrada Mirante Dona Marta

– Estrada Dom Joaquim Mamede

Das 4h às 10h

– Estrada do Sumaré, entre a Estrada Dom Joaquim Mamede e a Estrada do Redentor

– Estrada do Redentor, entre a Estrada do Sumaré e a Estrada do Corcovado

– Estrada do Corcovado

A liberação das vias será feita por etapas, conforme horários acima, passagem dos atletas, recolhimento dos equipamentos de sinalização e limpeza das vias.

Proibição de estacionamento

Das 3h do de sábado (19/7) às 13h de domingo (20/7)

– Estrada do Mirante Dona Marta, lado direito da via, entre a Estrada das Paineiras e o acesso de pedestres do Mirante

Mudança temporária dos pontos de ônibus

No domingo (20/7), das 4h30 às 9h, devido às interdições viárias, as linhas de ônibus abaixo não farão ponto final no Silvestre, mas irão operar em caráter circular, retornando na Rua Almirante Alexandrino na altura da Rua Gomes Lopes:

– Linha 507 – Silvestre/Largo do Machado

– Linha 006 – Silvestre/Castelo

– Linha 007 – Silvestre/Central

No trecho interrompido haverá transporte gratuito, das 4h30 às 9h, disponibilizado pela produção do evento (van de 20 lugares identificada como transfer) com percurso entre o ponto de retorno informado acima e o ponto final no Silvestre, em frente ao acesso do Parque Nacional da Tijuca.

Recomendações importantes

– Pedestres: Devem realizar as travessias nos locais indicados pela sinalização ou pelos orientadores do evento

– Respeitar os locais de proibição de estacionamento

– Estar atento às orientações dos agentes de trânsito e de toda sinalização implantada na área

– Motoristas: Recomenda-se evitar circular pela região do evento