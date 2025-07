AEC Iporanga e Barroka Futebol e Samba disputam título da Taça Baltazar Fernandes 2025 neste domingo (20) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove, neste domingo (20), às 8h30, a Final da Taça Baltazar Fernandes 2025. Os times AEC Iporanga e Barroka Futebol e Samba se enfrentarão no Estádio Municipal “Walter Ribeiro” (CIC), localizado no Jardim Santa Rosália.

Realizado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, o campeonato municipal de futebol varzeano da Terceira Divisão teve início no dia 27 de abril com a participação de 27 times, organizados em quatro grupos.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida informa que a torcida do AEC Iporanga ocupará as cadeiras numeradas (localizadas na Rua Comendador Hélio Monzoni). Já os torcedores do Barroka Futebol e Samba ficarão na arquibancada (localizada na Rua Porphyrio Loureiro).

O público só poderá entrar no CIC com bandeirões sem o mastro e não será permitida a entrada com garrafas e latas, além de capacete de moto. A soltura de fogos de artifício também não é permitida, conforme a Lei nº 12.209, de 3 de agosto de 2020, podendo utilizar a fumaça de cor.

O Estádio Municipal “Walter Ribeiro” está localizado na Avenida Pereira da Silva, s/n, no Jardim Santa Rosália. A entrada é gratuita e os portões serão abertos às 8h de domingo.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos e-mails: [email protected] e [email protected], ou no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-baltazar-fernandes/.