Ubatuba reforça título de “capital do surfe” com etapas nacionais em Itamambuca – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O mês de julho marca o retorno de Ubatuba ao circuito nacional de surfe de alto nível. A Praia de Itamambuca, conhecida por suas ondas consistentes e beleza natural, será o cenário de duas importantes competições: a Taça Brasil e o Dream Tour.

As disputas colocam a cidade novamente no centro das atenções do surfe nacional, depois de mais de dez anos fora das etapas principais da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). O retorno é resultado de uma articulação entre a Prefeitura de Ubatuba, a Associação Ubatubense de Surf (AUS), a Federação Paulista de Surf (FPS) e a iniciativa privada.

“Esse tipo de parceria e o investimento financeiro são garantias de retorno tanto na área econômica quanto no desenvolvimento esportivo e educacional da cidade”, destacou a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal.

Além do impacto econômico, a realização das etapas em casa também favorece a presença e o desempenho dos talentos locais, que terão a chance de competir diante da torcida e nas ondas onde treinam regularmente.

“O surfe é uma parte fundamental da identidade de Ubatuba, e ter competições locais e bem organizadas é essencial para o avanço do esporte”, salientou o presidente da Associação Ubatubense de Surf (AUS), Cleiton Félix.

“Pelo fato de Ubatuba ser conhecida como a capital do surfe, a realização das competições locais se faz necessária. Nosso objetivo é manter os atletas participando das provas nas nossas praias”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

A programação completa e as datas das baterias podem ser acompanhadas nos canais oficiais da CBSurf e da Prefeitura de Ubatuba.