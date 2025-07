Ubatuba no centro do surfe brasileiro com competições da Taça Brasil e Dream Tour – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba volta a ocupar lugar de destaque no cenário esportivo nacional com a realização de duas importantes etapas do surfe brasileiro na Praia de Itamambuca. A cidade sedia, entre os dias 17 e 20, a Taça Brasil CBSurf 5000 Ubatuba Pro, seguida pelo Dream Tour, principal circuito da elite do surfe brasileiro, entre 22 e 28 de julho.

Após dez anos sem receber uma etapa do circuito nacional, a cidade retoma sua tradição como capital do surfe e referência na organização de grandes eventos esportivos.

Organizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), o Taça Brasil Ubatuba Pro contará com a participação de 170 atletas de 15 estados, sendo 115 na categoria masculina e 55 na feminina. A competição vale até 5.000 pontos no ranking nacional e funciona como acesso ao Dream Tour, o principal palco do surfe profissional no Brasil.

“Até 2015, Ubatuba foi a única cidade que sediou o SuperSurf por dez anos consecutivos. Isso demonstra a capacidade da prefeitura e da associação local em abraçar eventos dessa magnitude. Depois de um período de paralisação por entraves administrativos e jurídicos, voltamos com força total para retomar esse protagonismo”, destacou o coordenador de Surfe da Prefeitura de Ubatuba, Fábio Lima.

Atletas de todo o Brasil e destaques locais

Na categoria masculina, o estado de São Paulo lidera em número de representantes, com 58 surfistas, entre eles os ubatubenses Diego Aguiar e Kailani Renno, que estão entre os 32 cabeças de chave da competição. Outros estados com destaque são Rio de Janeiro (13), Ceará (11), Santa Catarina e Pernambuco (7 cada), além de representantes de mais 10 estados brasileiros.

No feminino, 28 competidoras são paulistas, seguidas por atletas de Santa Catarina (8), Rio de Janeiro (6), Ceará (5) e outras regiões. A categoria também será disputada em três fases.

“A Taça Brasil é uma vitrine para o Dream Tour. Muitos atletas da elite participam para pontuar e manter a posição no ranking. É uma oportunidade única para os talentos locais também se destacarem”, destacou o presidente da Associação Ubatuba de Surf (AUS), Cleiton Félix.

Calendário nacional da Taça Brasil 2025:

– 5ª etapa – Búzios/RJ – 11 a 14 de setembro – 5.000 pontos

– 6ª etapa – Regência/ES – 15 a 21 de setembro – 10.000 pontos

– 7ª etapa – Matinhos/PR – 20 a 26 de outubro – 10.000 pontos

– 8ª etapa – Torres/RS – 30 de outubro a 2 de novembro – 5.000 pontos

Dream Tour: a elite do surfe nacional em Itamambuca

Logo após a Taça Brasil, Ubatuba será sede da segunda etapa do Dream Tour 2025, reunindo os 72 melhores surfistas do Brasil – 48 no masculino e 24 no feminino – entre os dias 22 e 28 de julho.

A primeira etapa foi realizada em Porto de Galinhas (PE), em maio. As próximas serão em Rio de Janeiro (setembro) e Santa Catarina (novembro).