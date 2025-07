Secretaria de Saúde promove Terapia Comunitária Integrativa no bairro de Paratibe

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, nesta quarta-feira (16), uma ação de Terapia Comunitária Integrativa para moradores do bairro de Paratibe, num terreiro de Candomblé. Durante a atividade, foram identificadas demandas de saúde da comunidade para encaminhamentos na rede municipal.

O diretor do departamento de Saúde da População Negra, Vitiligo e Pessoas com Albinismo da SMS, Elvis Costa, destacou a importância da ação. “O objetivo da ação é fortalecer as identidades negras e dialogar saberes tradicionais, ampliando o acesso à saúde e reforçando as redes de acolhimento”, afirmou.

A terapia foi conduzida pela terapeuta Patrícia Margareth, gestora de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde da SMS. “O que nós buscamos fazer hoje foi promover a transformação do sofrimento emocional em caminho de superação e crescimento pessoal, trazendo para o diálogo, também, as demandas de saúde das pessoas desta comunidade”, explicou.

Os participantes puderam expressar suas necessidades, demandas e sentimentos de forma integral. Para a balconista Fabrícia Sales, moradora do Paratibe, momentos como este são fundamentais para que a comunidade se sinta acolhida pela rede de saúde pública. “É muito bom saber que estamos sendo lembrados e que existem profissionais ouvindo nossas necessidades”, disse.

A ação seguirá em outras comunidades e centros de religiões de matriz africana, envolvendo a Saúde da População Negra e outros departamentos da SMS, como Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, Saúde da Pessoa Idosa e equipe multiprofissional.