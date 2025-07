São José dos Campos é a 2ª cidade com melhor saneamento em SP

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

São José dos Campos é a segunda cidade do Estado de São Paulo, que possui de 500 mil a 1 milhão de habitantes, com o melhor saneamento. O município subiu sete posições no ranking nacional de saneamento, ficando abaixo apenas de Santo André.

Os dados são da pesquisa anual do Instituto Trata Brasil, que analisa os índices de tratamento de água e de esgoto das 100 cidades mais populosas do país, com dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (data-base em 2023).

A melhoria no resultado na pesquisa destaca o trabalho que a Prefeitura realiza com fiscalização e monitoramento constantes junto a concessionária Sabesp, para melhorias em indicadores no tratamento de água e esgotamento sanitário, por meio do departamento de Concessionárias da Secretaria de Manutenção da Cidade.

Dentre os destaques da pesquisa estão: o aumento em 29,56% no valor de investimentos no setor; o tratamento de água e esgoto, e também a diminuição de perdas volumétricas e de distribuição, mostrando o compromisso da empresa Sabesp com a cidade.

Indicadores

Para produzir o ranqueamento, o Instituto Trata Brasil levou em consideração os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ano-base 2023, publicado pelo Ministério das Cidades.

Também ocorreu uma ponderação de pesos na evolução dos indicadores estabelecida em metodologia criada em parceria com a consultoria GO Associados.



