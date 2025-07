Rio vai ganhar sede da IMasons, organização que reúne as maiores empresas de tecnologia do planeta – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Rio agora faz parte da rede, que tem sucursais em quatro continentes – Arquivo/Prefeitura do Rio

A cidade do Rio de Janeiro deu mais um passo para se tornar um dos principais polos de inovação e tecnologia no mundo ao celebrar, nesta terça-feira (15/7), o anúncio da instalação de uma sucursal da Infraestructure Masons (iMasons), durante cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. A associação global sem fins lucrativos reúne representantes das maiores empresas de tecnologia do mundo para promover o desenvolvimento de uma infraestrutura digital mais avançada e inclusiva, e já conecta mais de 6 mil profissionais envolvidos em projetos que somam mais de US$ 250 bilhões, distribuídos por 130 países, além de ter contribuído com mais de US$ 1 milhão em bolsas de estudo.

O Rio agora faz parte da rede, que tem sucursais em quatro continentes, reforçando sua posição como uma das cidades mais preparadas da América Latina para a nova economia digital, aumentando sua competitividade global e capacidade de atrair investimentos, talentos e centros de pesquisa e inovação.

– Estou muito feliz em lançar o IMasons Rio Chapter. É uma honra trabalhar com vocês e ajudar a moldar o futuro da infraestrutura digital no Rio. Nossa cidade possui vantagens únicas para se transformar em um hub líder na infraestrutura da inteligência artificial, como acesso fácil e estável à energia limpa, verde e renovável; cabos submarinos; disponibilidade de imóveis e flexibilidade de zoneamento; e um ecossistema de inovação em expansão, lar de mais de 30 universidades e 500 laboratórios de pesquisa. Tudo isso faz do Rio um dos principais destinos para investidores internacionais, inovadores e líderes em tecnologia. A iMasons agora faz parte dessa comunidade – afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O IMasons Rio Chapter foi oficialmente anunciado no evento desta terça no Palácio da Cidade com participação do prefeito Eduardo Paes, do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, do fundador e chairman da Elea Data Center, Alessandro Lombardi, e dos representantes da iMasons, o fundador e chairman Dean Nelson e o CEO Santiago Suinaga. O encontro também reuniu algumas das principais vozes em infraestrutura digital do mundo, dando o primeiro passo para conectar líderes globais e regionais do setor no Rio, ressaltando o protagonismo da cidade dentro do cenário de inovação mundial.

– Nosso objetivo é unir a comunidade que constrói o futuro digital. Quem atua no setor conhece as soluções e os questionamentos necessários diante das novas tecnologias. Para avançar, é preciso infraestrutura — mas, acima de tudo, pessoas preparadas para criar e lidar com inovações como a inteligência artificial. A proposta da iMasons no Rio é justamente essa: apoiar, de forma independente e sem fins lucrativos, a comunidade tecnológica no desenvolvimento de soluções que considerem seus impactos e contribuam para um ambiente melhor para todos – declarou Dean Nelson.

Osmar Lima ressaltou a importância da chegada da iMasons na cidade do Rio.

– A gente sempre tem buscado esse ecossistema no entorno da inteligência artificial, da infraestrutura digital. Então, não adianta criar a infraestrutura sem trazer os players e as pessoas que são responsáveis por desenvolver essa infraestrutura. Com a chegada da iMasons, teremos empresas, empreendedores e pensadores discutindo a infraestrutura digital no Rio de Janeiro – disse o secretário de Desenvolvimento Econômico.

A chegada da iMasons à cidade é fruto da parceria da associação com a Elea Data Centers, empresa parceira da Prefeitura na construção do Rio AI City, um dos dez maiores complexos de data centers voltados à Inteligência Artificial do mundo. A cerimônia reforçou o compromisso da cidade com o projeto, que vai instalar o hub na região do Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca.

No dia 1º de julho, de 2025, a Prefeitura do Rio assinou com os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Eletrobras e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) um protocolo de intenções para viabilizar e apoiar a instalação do Rio AI City. O Rio de Janeiro, por iniciativa da Prefeitura, tornou-se a primeira cidade brasileira a firmar um acordo desse tipo, consolidando sua posição como líder nacional em inovação.

Com capacidade de 1,8 GW até 2028 e de 3 GW até 2032, o hub Rio AI City poderá ser utilizado por empresas globais, startups, universidades e órgãos públicos, possibilitando o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, análise de dados e serviços digitais. Isso inclui desde aplicações em saúde, segurança e mobilidade até educação e atendimento ao cidadão.

O projeto deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, com investimentos estimados em US$ 65 bilhões ao longo da próxima década. A iniciativa fortalece a economia digital do Rio, atrai empresas de tecnologia, impulsiona a inovação e amplia a oferta de empregos qualificados.

O centro será abastecido por energia 100% renovável, com uma estação que reaproveitará toda a água consumida, garantindo conformidade com as normas ambientais. Além disso, o sistema de resfriamento Vertiv™️, utilizado pela Elea, proporcionará alta eficiência energética e reduzirá o consumo hídrico.