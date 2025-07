projeto garante atividades para Educação Infantil – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 11 e 22 de julho, 24 unidades de Educação Infantil de Ubatuba (Creches) recebem mais uma edição do projeto Férias nas Escolas: uma ação voltada ao acolhimento e entretenimento de 2353 crianças durante o recesso escolar – período em que pais e/ou responsáveis seguem com suas rotinas de trabalho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação SME, a iniciativa, que acontece diariamente, das 7h30 às 17 horas, proporciona um ambiente seguro e afetivo para esses alunos com faixa etária de 4 meses as 4 anos, ao mesmo tempo em que favorece o desenvolvimento social e emocional das crianças mesmo fora do calendário letivo tradicional.

As atividades são programadas para proporcionar vivências divertidas, lúdicas, brincadeiras orientadas e cuidados contínuos, como jogos cooperativos, oficinas de arte, contação de histórias, rodas de música, além de momentos de relaxamento e cuidados com a alimentação e higiene, sempre acompanhados por profissionais capacitados.

“O Projeto Férias nas Creches é uma importante ação de apoio às famílias e, também, de valorização da infância. Acreditamos que brincar é uma forma essencial de aprender e crescer, e é isso que buscamos oferecer durante este período”, destacou o secretário de Educação, Laércio Pereira Junior.