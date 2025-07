Prefeitura reforça orientações diante de acidentes com animais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta terça-feira, 16, é celebrado o Dia Mundial da Cobra. A data serve como oportunidade para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do atendimento adequado em casos de acidentes com animais peçonhentos — como cobras, escorpiões e aranhas.

Em Ubatuba, a Santa Casa é referência para o atendimento desses casos, sendo o único ponto estratégico do município para a administração dos soros específicos, essenciais para neutralizar o veneno e evitar complicações graves. O paciente passa por avaliação médica e exames para definição do tratamento mais adequado. A identificação do animal envolvido é fundamental para a escolha do soro correto.

“É importante lembrar que nem todo acidente exige a aplicação de soro. Cada caso é avaliado com base em protocolos técnicos do Ministério da Saúde e do Estado”, destacou a secretária municipal de Saúde, Simone Brito.

No caso específico de acidentes com cobras, além de dor e inchaço, o veneno pode provocar sangramentos e alterações neurológicas. Por isso, a orientação é manter a vítima em repouso, evitar movimentações e buscar atendimento médico com urgência. Não se deve cortar, sugar ou aplicar substâncias no local da picada.

Para escorpiões, recomenda-se lavar a região com água e sabão, aplicar compressas mornas e procurar atendimento imediato. Em casos de acidentes com risco de raiva, a vacina pode ser prescrita em qualquer unidade de saúde, mas o soro antirrábico, quando necessário, também é aplicado exclusivamente na Santa Casa.

Para evitar a presença desses animais, a prefeitura orienta a população a manter os ambientes limpos, vedar frestas, instalar telas em ralos e sacudir roupas e calçados antes do uso.

A Vigilância Ambiental pode ser acionada em caso de aparecimento ou aumento desses animais pelo telefone (12) 3832-6810.