Prefeitura de Sorocaba recebe inscrições para o Torneio Cruzeirinho 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), receberá, até o dia 14 de agosto, as inscrições de times de toda a região interessados em participar da 45ª edição do Torneio Aberto de Futsal para Crianças e Adolescentes, o Cruzeirinho 2025.

Realizada em parceria com a Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, a competição tem como objetivo promover intercâmbio esportivo entre crianças e adolescentes de Sorocaba e região, bem como integrar, socializar e otimizar a participação deles, estimulando a prática do futsal e a melhoria da qualidade de vida.

O torneio terá três categorias mistas, com disputas pelo Sub-8 (nascidos entre 2017 e 2018), Sub-10 (nascidos entre 2015 e 2016) e Sub-12 (nascidos entre 2013 e 2014); duas categorias masculinas, com disputas pelo Sub-14 (nascidos entre 2011 e 2012) e Sub-16 (nascidos entre 2009 e 2010); e duas categorias femininas, pelo Sub-14 (nascidos entre 2011 e 2014) e Sub-16 (nascidos entre 2009 e 2010).

O Cruzeirinho será disputado pelo sistema de eliminatória simples para todas as classes e categorias. Os campeões e vice-campeões de cada categoria receberão troféu e medalhas personalizadas.

Já o Congresso Técnico acontecerá no dia 30 de agosto, às 9h, no Centro de Referência em Educação (CRE), localizado no Jardim Saira. Na ocasião, além do sorteio das equipes para emparceiramento nas chaves, será oferecido um seminário com o tema “Esporte para Crianças”.

Para se inscrever no Cruzeirinho 2025, basta acessar o site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirinho-2025/, fazer o download do regulamento e da ficha de inscrição, e enviar essa o material preenchido, em formato Excel, para o e-mail: [email protected]. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100, devendo ser recolhido em transferência ou depósito no Banco do Brasil (Agência 2923-8, Conta corrente nº 45349-8 e CNPJ: 46.634.044/0001-74). O valor será destinado ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador (Fadas)

Para efetivar a inscrição, a equipe deverá apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, além do recibo de depósito bancário, até o dia 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que está localizada na Rua Souza Pereira, 440, 1º andar, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: [email protected].

Festival Cruzeirinho

Nesta edição, além da competição principal, será realizado o Festival Cruzeirinho 2025, no dia 11 de outubro, com a participação de equipes mistas, das categorias Sub-8 (nascidos entre 2017 e 2018) e Sub-10 (nascidos entre 2015 e 2016).

As equipes participarão de diversos jogos em um único dia, com regras e espaços adaptados, proporcionando mais possibilidades de desenvolvimento. Ao final, todos os participantes receberão medalhas personalizadas.

As inscrições para o Festival devem ser feitas em formulário próprio, também disponibilizado no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirinho-2025/, que deverá ser preenchido e assinado pelo responsável. A taxa de inscrição é R$ 50, recolhida via transferência ou depósito no Banco do Brasil (Agência 2923-8, Conta corrente nº 45349-8 e CNPJ: 46.634.044/0001-74). O valor será destinado ao Fadas. Para efetivar a inscrição, a equipe deverá apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, além do recibo de depósito bancário, até o dia 14 de agosto, igualmente na Sequav.