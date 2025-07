Prefeitura abre 480 vagas para Curso de Libras – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ao todo, serão ofertadas 480 vagas, distribuídas em oito turmas: cinco presenciais e três virtuais. Foto: Divulgaçã/SMPD

O Rio de Janeiro tem mais de 450 mil pessoas com deficiência. Saber se comunicar em Libras (Língua Brasileira de Sinais) pode ser o primeiro passo para um mundo mais acessível e inclusivo. Pensando nisso, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), por meio da Central Carioca de Intérpretes de Libras (CCIL), acaba de abrir inscrições para o Curso Gratuito de Comunicação Básica em Libras para o segundo semestre de 2025. A iniciativa é apenas para moradores da cidade.

Ao todo, serão ofertadas 480 vagas, distribuídas em oito turmas: cinco presenciais e três virtuais. As aulas começam em 11 agosto e vão até novembro, com carga horária de 40 horas, incluindo professores proficientes e videoaulas dinâmicas.

O objetivo da secretaria vai além de ensinar um novo idioma, é quebrar barreiras, aproximar pessoas e garantir o direito básico de comunicação para todos os cidadãos.

– Queremos incentivar cada vez mais pessoas a aprenderem Libras, porque comunicação é direito, E o direito de um precisa ser compreendido pelo outro. Em um país onde muitas vezes o surdo é excluído de interações simples do dia a dia, aprender Libras é também um verdadeiro ato de cidadania e respeito -, analisa a secretária Helena Werneck.

Onde acontecem as aulas?

As vagas são destinadas à sociedade civil, pessoas com deficiência servidores da prefeitura do Rio, familiares ou cuidadores de pessoas com deficiência. As aulas presenciais vão acontecer nos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD) em bairros como Centro, Irajá, Campo Grande, Santa Cruz e Jacarepaguá. Já as aulas virtuais acontecem sempre às quintas-feiras, com três opções de horários.

Como participar?

Os interessados em uma vaga, precisam se inscrever até o dia 21 de julho, às 17h, pelo formulário on-line: https://forms.gle/ngLEckWef1bYJmpy7

Se houver mais inscritos do que vagas, será feito um sorteio para garantir a participação de forma justa. O resultado sai no dia 30 de julho, pelos perfis oficiais da SMPD e da Central de Libras no Instagram: @smpdrio e @centraldelibras.smpdrio.

Quem for selecionado receberá um e-mail de confirmação com o link para acessar o grupo de WhatsApp da turma.

Conclusão do curso

Os alunos que tiverem pelo menos 75% de presença e participação nas atividades receberão certificado de conclusão ao final do curso. Mais do que um diploma, a formação representa um compromisso com a construção de uma cidade mais justa, acessível e igualitária.

Na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência está escrito que a inclusão não depende apenas da pessoa com deficiência, mas principalmente das mudanças no ambiente ao seu redor. Desde 2023, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) tem investido na inclusão por meio da oferta do Curso de Comunicação Básica em Libras, que já formou quase mil alunos. A procura só cresce a cada edição. No primeiro semestre de 2023, foram 605 inscritos para 210 vagas. Em 2024, no primeiro semestre, 185 alunos se formaram entre 421 inscritos; no segundo, 207 alunos entre 1.162 inscritos; e no terceiro, 175 alunos entre impressionantes 2.885 inscritos. Já em 2025, o curso bateu recorde de demanda com 4.996 inscritos para 480 vagas, comprovando o impacto e a importância da iniciativa para a cidade.

Mais informações na bio @smpdrio