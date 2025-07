Políticas e desafios do setor produtivo são tema de encontro com futuros líderes do agro de MS

Estudantes do programa Jovem Sucessor, do município de Antônio João, estão hoje (16) na Capital para uma série de encontros com entidades e lideranças do setor produtivo. No fim da manhã, o grupo participou de uma reunião com o governador Eduardo Riedel, onde tiveram a oportunidade de trocar experiências, apresentar perspectivas e conhecer mais sobre as políticas públicas do Estado.

Conduzido pelo Sindicato Rural de Antônio João, o Jovem Sucessor é uma iniciativa do Sistema Famasul/CNA/Senar-MS com o objetivo principal de capacitar e preparar jovens para assumirem papéis de liderança no setor rural. As visitas institucionais fazem parte da programação do curso, que teve início em março deste ano e deve ser concluído em novembro.

De forma leve e descontraída, os jovens aproveitaram a oportunidade para fazer perguntas ao governador sobre temas diversos, demonstrando curiosidade, engajamento e interesse pelas políticas públicas e pelos desafios do setor produtivo.

O governador Eduardo Riedel respondeu, primeiramente, sobre o desafio de governar um Estado e os motivos que o levaram a escolher a política como caminho, especialmente sendo alguém oriundo do agronegócio. Ele destacou a complexidade da gestão pública, que envolve áreas estratégicas como segurança, educação, desenvolvimento e infraestrutura.

Segundo Riedel, o cargo exige preparo, senso de dever e, sobretudo, uma doação pessoal em favor do coletivo, com foco na transformação real da vida das pessoas.

“Minha história pessoal está ligada ao setor [agro]. Na verdade, o que me levou a ser presidente de sindicato foi entender o propósito por trás disso. A política sindical também é política, mas com foco coletivo. A vida foi me colocando nestes espaços. Quando você tem propósito, as coisas acontecem naturalmente. É um desafio muito grande, mas extremamente gratificante quando, dentro do seu propósito, você consegue avançar na melhoria de vida das pessoas”, assegurou Riedel.

Camila dos Santos Carvalho, de 23 anos, foi uma das participantes que aproveitou a oportunidade para fazer perguntas ao governador. Ela decidiu ingressar no curso com o objetivo de ampliar seus conhecimentos na área e contribuir para o desenvolvimento de sua cidade, Antônio João.

“Busco capacitação e quero desenvolver minha liderança e organização, para que futuramente possamos administrar nossos próprios negócios ou até mesmo suceder outras pessoas. Fui criada no campo e morei em fazendas até os 18 anos. Por isso, desenvolvi essa paixão pela vida rural. Vejo um grande potencial de crescimento, especialmente com a tecnologia atualmente empregada no setor, que oferece um amplo leque de oportunidades para os jovens”, afirmou.

Os 13 participantes do curso estão dedicados a um projeto sobre as nascentes de água e irão concorrer a um prêmio nacional, competindo com outros jovens do Sistema S de todo o Brasil.

Sobre esse tema, o governador explicou que Mato Grosso do Sul possui políticas voltadas à preservação da biodiversidade, promovendo o desenvolvimento sustentável e garantindo o abastecimento de água para consumo humano, animais e lavouras.

Ingridy Leandro Dias, também com 23 anos, atualmente cursa Tecnologia em Agronegócio. “Venho do campo; meus pais são trabalhadores rurais. Este curso vai agregar bastante ao meu currículo futuramente, não só para mim, mas para todo o município de Antônio João. É muito importante trazer os jovens para conhecer mais sobre o agronegócio, sua importância e as tecnologias envolvidas, que estão em constante evolução”, pontuou.

Para a presidente do Sindicato Rural de Antônio João, Roseli Maria Ruiz, o projeto Jovem Sucessor é uma iniciativa essencial para preparar a nova geração do campo.

“O projeto está presente em nove municípios e visa preparar jovens para sucederem seus pais na gestão das propriedades rurais. Também contempla filhos de funcionários e outros interessados em empreender no setor agropecuário com base em conhecimento técnico e visão ampliada do mercado. Eles recebem capacitação tecnológica, conhecimento sobre o Estado, o país e até sobre o mercado internacional”, explicou.

Embora o Senar já ofereça diversos cursos em Antônio João, esta é a primeira edição do Jovem Sucessor no município.

Roseli também explicou que as aulas acontecem nos finais de semana, para atender à realidade dos jovens que estudam ou trabalham durante a semana. “Como algumas empresas funcionam até nos fins de semana, os eventos culturais e atividades do curso são organizados fora do horário escolar ou do trabalho”.

Alexandre Gonzaga, Comunicação Governo de MS

Fotos:Saul Schramm/Secom

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e sonora do governador