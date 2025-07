Oficina de férias é oferecida no Zoológico Municipal de Sorocaba neste mês de julho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realiza, neste mês de julho, durante as férias escolares, a oficina “Casca por Casca – Aventuras de uma Floresta que Muda”, no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. A atividade de Educação Ambiental é aberta ao público e ocorrerá nos dias 17, 22 e 31 de julho, das 14h às 15h30, e 24 e 29 de julho, das 10h30 às 12h.

O intuito da programação educativa é aproveitar as férias escolares e oferecer diversão e aprendizado, em conexão com a natureza. A atividade é voltada a crianças a partir de 6 anos e acontece em uma área próxima ao serpentário do Zoo.

A ação é fruto de uma parceria com o projeto “Casca por Casca” e contará com contação de história e atividade de criação de máscaras, que aborda o processo de mudança do exoesqueleto de alguns animais que apresentam este modo de crescimento, também conhecido como muda ou ecdise, de forma divertida e educativa.

Além do lazer oferecido ao público, o Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” desempenha um importante trabalho de conservação de espécies, pesquisa, bem-estar animal e educação ambiental, que são as cinco funções de um zoológico moderno.

O “Quinzinho de Barros” está localizado na Rua Teodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.