Museus e outros locais oferecem atrações para as férias de julho

Claudio Ferreira Ribeiro





Governança

Colaborou a estagiária Mirella Ramos Ferreira

As férias escolares estão aí, e ainda dá tempo de aproveitar a programação especial em 4 museus e outros espaços de São José dos Campos mantidos pela Prefeitura. São diversas atividades culturais e recreativas totalmente gratuitas, garantindo diversão e aprendizado para crianças, jovens e toda a família.

O MIC (Museu Interativo de Ciências), na Vila Industrial, que proporciona uma imersão no universo da ciência por meio de experiências interativas que despertam a curiosidade e o interesse pelo conhecimento de forma lúdica e acessível. Entre as atrações, estão os shows de ciências, as sessões do planetário e as oficinas de confecção de foguetes. Para participar, é necessário agendamento prévio.

Confira dias, horários, vagas e requisitos

Já A Encantada convida o público a conhecer a vida e as invenções de Santos Dumont com oficinas de dobraduras de avião e contações de histórias em um espaço temático e educativo que encanta visitantes de todas as idades. Localizado no parque que homenageia o Pai da Aviação, o espaço tem uma programação que atende até 650 pessoas por dia. Basta chegar e participar, de acordo com o limite de vagas.

Saiba mais sobre a dinâmica das atividades

Instalado no Parque da Cidade, o Museu do Folclore oferece uma rica programação voltada à cultura popular brasileira, com brinquedos, contação de histórias, artesanato e manifestações tradicionais. Não é preciso se inscrever para participar, mas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis durante a programação.

Mais informações sobre a programação

Para quem quer fazer um passeio pela conscientização ambiental, a dica é conhecer o Museu do Lixo, situado no Torrão de Ouro 2. Lá, os visitantes podem visitar a exposição de objetos reciclados e fazer um tour pelo aterro sanitário, viveiro de mudas e lagoas de chorume. É preciso fazer reserva com antecedência.

Veja como agendar a visita

E na área de esporte e recreação, o ritmo não para com programas Brincando nas Férias e Tô de Férias. Nos polos fixos (Centro da Juventude e Parque Ribeirão Vermelho) e itinerantes, as brincadeiras e atividades gratuitas de lazer em várias regiões da cidade vão até sexta-feira (18), das 14h às 17h.

Informe-se sobre os locais

Agenda

MIC

Rua Felício Savastano, Vila Industrial

Atividades

Sessões do planetário

Show de ciências, com experimentos realizados por alunos da USP de Lorena

Oficinas

Cubesats e engenharia espacial

Confecção de foguetes

Avião de papel

Slime

Operação detetives

Arbotrilha

Desenho criativo com elementos da natureza

Defesa Civil itinerante

MIC (Museu Interativo de Ciências) | Foto: Claudio Vieira

ENCANTADA

Rua Prudente Meireles de Morais, 1000, Vila Ady Anna 15 a 18 e 22 a 25 de julho

8h30 às 11h30 e 13h às 15h30

Público-alvo: crianças e famílias Atividades

Oficinas

Entrada livre, por ordem de chegada

Dobradura de aviões de papel (modelos diversos e voo livre)

Capucheta (construção de minipipas e testes ao ar livre)

Colorir e criar (aviõezinhos com colagens, jogos de memória e marca-páginas)

Contação de histórias (encenação sobre a vida de Santos Dumont)

Espaço de jogos educativos (quebra-cabeças, cruzadinhas e desafios)

Avião de isopor ( montagem com moldes simples, conceitos de aerodinâmica)

Girocóptero (helicóptero de papel, experimentos de giro e resistência do ar) A Encantada, no Parque Santos Dumont | Foto: Claudio Vieira







MUSEU DO FOLCLORE

Avenida Olivo Gomes, 100, Santana (Parque da Cidade)

15 a 18 de julho

14h às 16h

Não precisa agendar

Atividades

Atividades ao ar livre, com livros infantis e brinquedos à disposição das crianças

Oficina de modelagem

Brinquedoteca do Museu do Folclore | Foto: Claudio Vieira

MUSEU DO LIXO

Estrada Municipal José Augusto Teixeira, 400, Torrão de Ouro 2

Atividades Palestra na Sala Ambiental

Visita: Museu Interativo do Lixo, Recicloteca e Centro de Triagem dos materiais recicláveis Trajeto de ônibus Aterro sanitário

Transbordo de resíduos críticos

Unidade de geração de energia

Viveiro de mudas

Lagoas de chorume Museu do Lixo, no Torrão de Ouro 2 | Foto: Lucas Cabral/PMSJC







CENTRO DA JUVENTUDE

Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América

PARQUE RIBEIRÃO VERMELHO

Avenida Maria de Lourdes Friggi, Urbanova (portaria A)

LOCAIS ITINERANTES

Até sexta-feira (18)

14h às 17h

Atividades

Jogos

Oficinas

Brincadeiras

Atividades esportivas

Recreação

Centro da Juventude | Foto: Claudio Vieira



MAIS NOTÍCIAS



Governança