Jazz no Galpão traz artista premiado com Grammy Latino

O projeto Jazz no Galpão, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, está de volta e o primeiro show acontece nesta quinta-feira (17), a partir das 20h, no Palco do Arquivo. A atração principal para os amantes do gênero é o baterista e compositor Daniel Pinheiro, premiado em 2023 com o Grammy Latino.

O artista será acompanhado do Conjunto Nagai, formado por grandes músicos como Josué Lopez (saxofone), Diogo Ville (teclados), Murilo Teixeira (teclados) e Danilo Macapá (no baixo). No repertório, além do jazz, muito hip-hop, funk e trap.

Reconhecido por sua habilidade musical, Daniel Pinheiro sempre impressiona com sua genialidade e habilidade nos pratos. Ao longo de sua carreira, além do Grammy Latino, o músico conquistou outros diversos prêmios.

Após este show de retomada do projeto, o Jazz no Galpão terá dois novos shows: dias 25 de setembro e 28 de novembro. A apresentação, como sempre, é gratuita e não há necessidade de retirada de ingresso.

Serviço:

Palco do Arquivo

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



