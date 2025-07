Férias com ciência, diversão e imaginação em São José

Fernanda Niquirilo





Durante o mês de julho, São José dos Campos oferece programações especiais e gratuitas para as férias escolares: Férias no MIC (Museu Interativo de Ciências) e Férias na Encantada, na Casa Santos Dumont. Oficinas, shows, contação de histórias e experiências lúdicas prometem entreter e ensinar crianças, jovens e adultos da cidade e da região.

As atividades acontecem em espaços públicos e são pensadas para toda a família, com destaque para a ciência, história e criatividade.

Férias no MIC – de 15 a 26 de julho

Localizado na Vila Industrial, o Museu Interativo de Ciências promove uma série de oficinas e experiências durante o período de férias escolares. A entrada é gratuita, mas para participar das oficinas e sessões é necessário retirar senha presencialmente, a partir das 9h para o período da manhã e das 12h para o período da tarde.

Horário de funcionamento do MIC:

Das 8h às 12h e das 13h às 17h

Fechado das 12h às 13h (nesse horário, ocorre apenas a distribuição de senhas)

Sessões de Planetário (capacidade: 40 lugares)

Dias e horários:

15 a 18/07 e 22 a 25/07 – 11h, 14h, 15h e 16h

Sábados (19 e 26/07) – 9h, 10h, 11h e 12h

Show de Ciências (capacidade: 40 lugares)

Com experimentos incríveis realizados por alunos da USP de Lorena:

15 e 18/07 – 10h, 13h e 15h

19/07 (sábado) – 10h e 12h

22 a 25/07 – 10h, 13h e 15h

Oficinas:

Cubesats e Engenharia Espacial

16/07 – 10h – a partir de 10 anos (24 vagas)

16/07 – 10h – a partir de 10 anos (24 vagas) Confecção de Foguetes (MOBFOG – Nível 1)

17/07 e 24/07 – 15h – a partir de 6 anos (40 vagas)

17/07 e 24/07 – 15h – a partir de 6 anos (40 vagas) Avião de Papel

16/07 e 23/07 – 15h – a partir de 5 anos (40 vagas)

16/07 e 23/07 – 15h – a partir de 5 anos (40 vagas) Slime

15 a 18/07 e 22 a 25/07 – 14h

Sábados (19 e 26/07) – 11h – a partir de 5 anos (40 vagas)

15 a 18/07 e 22 a 25/07 – 14h Sábados (19 e 26/07) – 11h – a partir de 5 anos (40 vagas) Operação Detetives

26/07 – 9h – para todos os públicos (30 vagas)

26/07 – 9h – para todos os públicos (30 vagas) Arbotrilha (em parceria com a SEURBS)

19/07 – 10h – caminhada guiada e educativa (30 vagas)

19/07 – 10h – caminhada guiada e educativa (30 vagas) Desenho Criativo com elementos da natureza

19/07 – 12h – promovido pela SEURBS (30 vagas)

19/07 – 12h – promovido pela SEURBS (30 vagas) Defesa Civil Itinerante

15, 17, 22 e 24/07 – das 13h30 às 16h30 – área externa do MIC

Férias na Encantada

Na Casa Santos Dumont, conhecida como “A Encantada”, o visitante poderá embarcar em uma viagem pelo universo de Santos Dumont com oficinas educativas, experimentos e contação de histórias. As férias na Encantada acontece de 15 a 18 e de 22 a 25 de julho e fica dentro do Parque Santos Dumont, na região central.

Horários:

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 15h30

Público-alvo: Crianças e famílias

As oficinas são organizadas em estações rotativas, com duração média de 25 a 30 minutos cada e capacidade para até 25 participantes por sessão. A programação atende até 650 pessoas por dia.

Oficinas:

Dobradura de Aviões de Papel – modelos diversos e voo livre Capucheta – construção de minipipas e testes ao ar livre Colorir e Criar – aviõezinhos com colagens, jogos de memória e marca-páginas Contação de Histórias – encenação sobre a vida de Santos Dumont Espaço de Jogos Educativos – quebra-cabeças, cruzadinhas e desafios Avião de Isopor – montagem com moldes simples, conceitos de aerodinâmica Girocóptero (helicóptero de papel) – experimentos de giro e resistência do ar

Exposição e Sarau

Durante o período também acontece a Exposição “Asas da Imaginação”, com obras do artista plástico Clodoaldo Quintana, e o sarau poético “Voo das Palavras”, com poemas de Maria do Carmo, em homenagem à aviação e a Santos Dumont.

Quem passeia no Parque Santos Dumont pode aproveitar para visitar A Encantada, réplica da residência original que foi o lar do pai da aviação / Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Serviço

Museu Interativo de Ciências (MIC)

Endereço: Rua Prof. Felício Savastano, S/N – Vila Industrial

Férias no MIC: de 15 a 26 de julho

Agendamento on-line obrigatório para entrada

Senhas para oficinas, planetário e shows: presenciais no mesmo dia

Casa Santos Dumont – A Encantada

Endereço: R. Eng. Prudente Meireles de Morais, 1000 – Vila Adyana

Férias na Encantada: de 15 a 18 e de 22 a 25 de julho

Oficinas com entrada livre, por ordem de chegada



