‘Emagrecer Certo Sorocaba’ abre inscrições para 160 novos participantes – Agência de Notícias

Dando sequência ao programa “Emagrecer Certo Sorocaba”, Prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde (SES), abre, nesta terça-feira (15), inscrição para 160 novos participantes. As UBSs participantes serão as unidades: Cajuru, Paineiras, Rodrigo e Wanel Ville.

Para participar é preciso atender os seguintes critérios: ter mais de 18 anos com Sistemas Integrados de Saúde (SIS) ativo; IMC acima de 30 e ser morador de Sorocaba. Importante: gestantes não podem participar do programa.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente nos seguintes links, conforme as unidades:

UBS Cajuru: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/emagrecer-certo-ubs-cajuru/

UBS Paineiras: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/emagrecer-certo-ubs-paineiras/

UBS: Rodrigo: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/emagrecer-certo-ubs-rodrigo/

UBS Wanel Ville: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/emagrecer-certo-ubs-wanel/

O programa “Emagrecer Certo Sorocaba” terá duração de aproximadamente 6 meses e contará com acompanhamento multiprofissional, que auxilia na promoção de autocuidado, melhora na qualidade de vida e redução de peso corporal.

A previsão de início é para a segunda quinzena do mês de agosto. Após a etapa de cadastramento, será realizada uma triagem e os participantes habilitados serão contatados pela Secretaria da Saúde para começar o programa.

São realizadas práticas corporais e atividades físicas com exercício em grupo, orientações sobre alimentação saudável, além de acompanhamento de controle de peso e exames de rotina, com cuidados médicos.

Após as demais etapas concluídas, serão agendadas consultas médicas individualmente. Durante essas consultas, serão realizadas avaliações clínicas, com prescrição de medicamento conforme a necessidade de cada paciente com comorbidades ou que podem colaborar com o emagrecimento.

A SES reforça que a permanência no programa está condicionada à participação ativa. A ausência não justificada (sem apresentação de atestado médico) em duas sessões durante a vigência do programa acarretará a exclusão da participação.