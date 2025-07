Definidos os finalistas das 3 divisões da Copa Popular

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

Estão definidos os finalistas da 1ª, 2ª e 3ª divisões da Copa Popular de Futebol Amador de São José dos Campos. As decisões serão realizadas no dia 27 de julho, domingo, a partir das 7h30, no Centro Esportivo Vale do Sol, na região sul da cidade.

Os confrontos foram definidos no último domingo (13), com os jogos de volta das semifinais de cada categoria.

A programação das finais começa com a decisão da segunda divisão, entre Santa Inês I e Athletico Mariana, às 7h30. O Santa Inês I garantiu vaga ao bater o Águia United por 3 a 2, enquanto o Athletico Mariana superou o Vila Real FC, também por 3 a 2.

Na primeira divisão, a final será às 9h30 entre União Portela SC e Real Colonial FC. O União Portela eliminou o BXS com uma vitória por 1 a 0, já o Real Colonial passou pelo Mariana FC com vantagem no saldo agregado (venceu por 2 a 0 na ida e perdeu por 2 a 1 na volta).

Encerrando o dia de decisões, às 12h30, o Castanheiras FC encara o Mesquita FC pela final da terceira divisão. O Castanheiras avançou ao vencer o Arsenal Zona Sul por 2 a 1, enquanto o Mesquita FC ficou no 0 a 0 com o Real 22 FC e levou a melhor pelo resultado da ida.

A Copa Popular é organizada pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Divisão de Torneios e Competições da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida