Curso para babás será iniciado na sexta-feira, em Santa Cruz – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Inscrições já estão abertas, e oficina será levada a diversos bairros do Rio – Roberto Moreyra/SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) promove, na sexta-feira (18/7), em parceria com a Help Doméstica, o primeiro de uma série de cursos gratuitos para quem quer trabalhar como babá. As inscrições para a oficina Treinamento para babá, que será realizada das 9h às 13h, já estão abertas na Bio do perfil da Help Doméstica (@helpdomestica) no Instagram.

Dividido em duas aulas de quatro módulos, o curso dá, entre outras coisas, noções sobre nutrição, banho, amamentação e primeiros socorros. Para participar, é preciso ter no mínimo 18 anos, mas não é necessário experiência. E mais: quem completar os quatro módulos, tirar nota mínima de 7 na avaliação final, ganhará um currículo da Help Doméstica e será indicada para vagas de emprego, mesmo sem experiência registrada na carteira.

– A qualificação conectada ao empreendedorismo tem sido fundamental para ampliar as oportunidades de quem quer avançar no mercado de trabalho. A parceria com a Help Doméstica, que tem ampla experiência em treinamentos nessa área, está associada ao Empreenda Rio e à formalização de novos MEIs. Estamos certos que irá formalizar mão de obra especializada para dinamizar a economia carioca – assinalou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

As alunas terão acesso a material didático on-line e participarão de grupo de WhatsApp. Após a conclusão do curso, elas receberão certificado de participação. A primeira aula será dada no Palacete Princesa Isabel, na Rua das Palmeiras Imperiais, sem número, em Santa Cruz.

– O curso estreará por Santa Cruz e, depois, seguirá para a Barra da Tijuca, Ilha do Governador e Jacarepaguá. A Help Doméstica já faz há oito anos este treinamento e temos conseguido encaminhar muitas das nossas alunas para trabalho em casas de família em diferentes bairros do Rio – afirmou o diretor da empresa, Marcos Bernardes.