Carreta Solidária chega a São Francisco Xavier nesta semana

Fundo Social de Solidariedade

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, levará a Carreta Solidária até o distrito de São Francisco Xavier nesta semana. A ação tem como objetivo ampliar a distribuição de roupas e agasalhos à população do distrito, especialmente neste período de baixas temperaturas.

A Carreta do Fundo Social levará a Loja Solidária até a Estrada Vereador Pedro David, 19251, próximo à Emefi Mercedes Rachid Edwards. O atendimento ao público será nos dias 17, 18 e 19 de julho, nos seguintes horários:

17/07 (quinta-feira) das 13h às 18h

18/07 (sexta-feira) das 10h às 15h

19/07 (sábado) das 10h às 18h

As Lojas Solidárias acontecem de forma itinerante, em todas as regiões da cidade | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Campanha do agasalho 2025

O Fundo Social também está em campanha, arrecadando cobertores novos ou seminovos em bom estado até 31 de julho, para ajudar quem mais precisa.

As caixas da Campanha estão sendo entregues em diversos espaços públicos e empresas da cidade, como o Paço Municipal, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Centro da Juventude, Senac, Shopping Oriente, Shopping Centro, supermercados, comércios, entre outros (todos os endereços podem ser consultados no site Doa São José).

As doações também são recebidas na sede do Fundo Social, que fica na Avenida Dois, 600, Conjunto Empresarial Eldorado, na região sul (entrada pela portaria 2).

Interessados em ser um ponto de coleta devem fazer contato pelo Whatsapp: 3911.8060.



Empresa Farma Conde doou mais de 3 toneladas de roupas ao Fundo Social | Foto: Divulgação

Parceiros

O Fundo Social recebeu uma doação de mais de 3 toneladas de agasalhos, cobertores e roupas da Farma Conde. A ação integra a campanha do agasalho e reforça o compromisso social da empresa com a cidade. A doação contou com a participação das mais de 30 unidades da rede no município, além da sede administrativa, do Centro de Distribuição e da Farma Conde Arena,

que funcionaram como pontos de arrecadação para colaboradores e clientes contribuírem com a causa.

As peças doadas passam pela triagem do Fundo Social e, em seguida, dão distribuídas às entidades parceiras cadastradas no Fundo Social, que prestam atendimentos diversos às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A mobilização de parceiros somada à generosidade do povo joseense contribuem diretamente nas ações do Fundo Social em prol daqueles que mais precisam.



