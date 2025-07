Assistência Social de Bonito reforça ações e atende mais de 4 mil famílias no primeiro semestre de 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Acãodemia Carioca, no Parcão da Lagoa – Beth Santos/ Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), lançou o programa Acãodemia Carioca, neste sábado (11/02), no Parcão da Lagoa. Essa é a primeira iniciativa pública de academias para cães do país. Na área haverá […]