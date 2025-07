Agência Minas Gerais | Governo do Estado entrega Medalha do Dia de Minas, em Mariana

Relacionadas



O Governo de Minas Gerais realizou, nesta quarta-feira (16/7), a celebração do Dia de Minas, na Praça Minas Gerais, em Mariana. Nesta data, simbolicamente, a capital do estado é transferida para o município da região Central, primeira capital mineira.

Presidido pelo governador Romeu Zema e com a presença do vice-governador Mateus Simões, o evento marca a entrega da tradicional Medalha do Dia do Estado de Minas Gerais, honraria que reconhece personalidades e entidades que se destacaram por sua atuação em prol do desenvolvimento do estado.

(Confira a relação dos 50 agraciados neste ano no final da matéria)





















A data é determinada pela Constituição do Estado. A semana em que recai o dia 16/7 fica denominada Semana de Minas, constituindo período de celebração cívica em todo o Estado.

Nessa data, em 1977, durante sessão solene comemorativa do 281º aniversário de Mariana, o professor Roque José Camêllo propôs a instituição, como data cívica estadual, do Dia do Estado de Minas Gerais. O projeto recebeu o apoio de acadêmicos, autoridades municipais e da comunidade.

Dois anos depois, em 1979, no 283º aniversário da cidade, foi pedido apoio ao então governador Francelino Pereira para o projeto que declarava o 16/7 como o Dia do Estado de Minas Gerais. A Lei Estadual instituiu a data comemorativa.

Em 1980, foi sancionada a Lei Municipal 561, que instituiu a Medalha do Dia do Estado de Minas Gerais. A Constituição do Estado, promulgada em 1989, formalizou a data como Dia de Minas, assim como o 8/12 como Dia dos Gerais.

O vice-governador de Minas Gerais destacou a importância da medalha e o valor que a condecoração representa àqueles que fazem parte do desenvolvimento do estado, e frisou ainda o tamanho histórico da cidade de Mariana





















Dia de Minas em Belo Horizonte

Parte das comemorações do Dia de Minas ocorre em Belo Horizonte, também nesta quarta, em um ato simbólico no Palácio da Liberdade. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), com o objetivo de resgatar símbolos fundacionais da identidade mineira.

Uma réplica da bandeira dos Inconfidentes será hasteada junto à execução de hinos, apresentação da Banda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e presença de representantes institucionais.

Além do ato simbólico, a programação cultural gratuita se estenderá ao longo do dia, em outros espaços da capital, como a Praça da Estação, o Museu Mineiro e a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, com programação voltada para a celebração da história, arte e cultura de Minas.

Agraciados com a Medalha do Dia de Minas 2025