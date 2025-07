Abertas inscrições para estudos científicos sobre economia e clima

Por MRNews



Estudos científicos voltados ao enfrentamento das mudanças climáticas sobre a economia brasileira poderão concorrer ao Prêmio iCS de Economia & Clima de 2025. As inscrições estão abertas até 8 agosto.

A premiação faz parte das iniciativas do HUB de Economia & Clima, entidade criada para estimular a produção de conhecimento científico e fortalecer a conexão entre ciência, políticas públicas e estratégias de desenvolvimento sustentável.

As ações são apoiadas pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), organização filantrópica que dá suporte a projetos voltados ao enfrentamento da crise climática em todo o território nacional. Atuando como elo entre financiadores nacionais e internacionais e iniciativas locais, o iCS busca ampliar a ambição climática do país, promovendo inovação, investimentos e benefícios sociais e ambientais de longo prazo.

O prêmio será concedido a três publicações já lançadas em periódicos nacionais ou internacionais ou apresentadas em eventos reconhecidos, como os seminários e encontros sobre o tema. Os trabalhos devem ter sido publicados entre julho de 2022 e julho de 2025, por pesquisadores brasileiros com título de doutor e vínculo com instituições de ciência e tecnologia no país.

Os estudos deverão abordar temas que conectam economia e clima, com foco no contexto brasileiro. Serão aceitos artigos nas seguintes linhas: macroeconomia e clima/meio ambiente; custos econômicos e sociais da inação; e política fiscal e incentivos econômicos relacionados ao clima.

As três publicações mais bem avaliadas receberão prêmios de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, de acordo com a classificação. As propostas serão avaliadas por uma comissão de especialistas com base em critérios como relevância macroeconômica, qualidade metodológica e potencial de impacto sobre políticas públicas.

Mais informações sobre as instruções do prêmio e o formulário de inscrição estão disponíveis nos sites do HUB e do iCS.

