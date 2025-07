Têm início em Sorocaba os cursos das carretas do programa Caminho da Capacitação – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos/Secom

Os cursos, de qualificação profissional, são gratuitos e resultam da parceria entre o Fundo Social de Solidariedade (FSS) do Estado de São Paulo e Prefeitura de Sorocaba

O programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), teve início na manhã desta segunda-feira (14) e segue com aulas até o dia 25 de julho, oferecendo os cursos de qualificação profissional em Manutenção de Motos e Soldagem.

São turmas de manhã, à tarde e à noite, com 120 vagas, já preenchidas. Os cursos são voltados a pessoas em vulnerabilidade social e proporcionam conhecimento profissional importante tanto para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, bem como para quem tem interesse em trabalhar como microempreendedor individual (MEI).

Os cursos estão sendo oferecidos nas carretas do projeto, no estacionamento da Prefeitura Municipal de Sorocaba, localizada Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no bairro Alto da Boa Vista. Os alunos que concluírem o curso com frequência de pelo menos 75% das aulas receberão o certificado.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do governo no combate à pobreza. O programa está inserido no Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que estarão em Sorocaba e outras cidades, a partir do dia 30 de junho. O Caminho da Capacitação vai oferecer 46 cursos gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.