Sorocaba mantém desempenho de destaque em ranking de saneamento básico – Agência de Notícias

Índices são de excelência e a cidade ocupa a 10ª melhor colocação, quando consideradas as cidades com mais de 500 mil habitantes

Após uma sequência de índices positivos, desta vez, no saneamento básico do município, Sorocaba atingiu a nota 8,86 na 17ª edição do Ranking do Saneamento, do Instituto Trata Brasil, ocupando a 10ª melhor colocação, considerando as cidades com mais de 500 mil habitantes. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (15).

Nesse aspecto, Sorocaba fica à frente de cidades do mesmo porte ou até maiores, entre elas, Guarulhos (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), Osasco (SP), além de 24 capitais, como Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) e o Distrito Federal, Brasília.

Quando se olha o índice geral, das 100 maiores cidades do País com melhor desempenho em saneamento básico, Sorocaba segue se destacando e ocupa a 28ª posição entre elas. “Mais importante é que nosso município continua mantendo indicativos de excelência em eficiência no saneamento básico”, aponta o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

Em 2024, a cidade alcançou a nota geral de 9,02 pontos, tendo, portanto, equivalência no segmento no último ano. O resultado consolida uma tendência, já que nos anos anteriores foram apontadas as notas 8,84, em 2023; 8,56, em 2022; 8,12, em 2021 e 7,93, em 2020. Para alcançar o resultado positivo obtido no avanço geral da última pesquisa, a autarquia realizou um investimento médio de R$ 82,36 por habitante.

O primeiro indicador é o de atendimento total de água. Sorocaba teve índice de 97,66%, o que faz com que o município esteja entre as 19 melhores notas do País, sendo que a média brasileira é de 83,1%. No segundo indicador, que é sobre atendimento total de esgoto, com 97,55%, Sorocaba obteve nota 10, dividindo a liderança com outras 22 cidades, ao passo que a média no Brasil é 55,2% em coleta de esgoto.

Outro quesito do Ranking do Saneamento analisa a parcela da população com o serviço de tratamento de esgoto, no qual Sorocaba divide a liderança, com a nota máxima, junto com outras 19 cidades, com o índice de 97,45%. Em contrapartida, a média total no Brasil foi de 51,8%.

Ações de destaque do Saae/Sorocaba

Segundo o diretor-geral do Saae/Sorocaba, o Município vem em uma constante e crescente evolução nos últimos 20 anos, ao avaliar o saneamento básico. O Programa de Despoluição do Rio Sorocaba, iniciado nos anos 2000, inclusive, teve grande importância na melhoria dos indicadores e na qualidade de vida do sorocabano, possibilitando a captação e água direta desse manancial, para tratamento e abastecimento público, desde 2021.

A autarquia aponta que, também desde 2021, importantes programas e ações foram colocados em prática e/ou ampliados pela atual gestão, podendo ser citados: Reforma e Ampliação da ETE Sorocaba 1; Reforma e ampliação da ETE Pitico; Entrega e Inauguração da ETA Vitória Régia; Ampliação do Programa Caixa d’água Social; Implantação da Individualização de Hidrômetros em Residenciais de Interesse Social; Intensificação do Programa de Controle e Redução de Perdas; Implantação de Redes de Água e Esgoto em regiões em processo de regularização fundiária; Implantação da USI – Unidades Sanitárias Individuais em locais onde não há rede coletora de esgoto para atendimento aos imóveis; Implantação do Sistema de Detenção de Cheias no Bairro Vitória Régia; Implantação do Sistema de Detenção de Cheias no Jardim Maria do Carmo e a retomada do Desassoreamento do Rio Sorocaba, com recursos próprios e também com parceria com o Governo do Estado.

O Saae/Sorocaba, aliás, realiza análises de parâmetros, físicos, químicos e microbiológicos, nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto. Possui equipes técnicas qualificadas para verificação e controle externo, como plantões de assistência aos técnicos e apoio técnico-operacional em suporte a desvios de padrões, para garantir a mais alta qualidade da água para as redes de distribuição e eficiência no tratamento de esgoto. A autarquia também faz atendimento imediato de quaisquer eventuais reclamações de desconformidades relatadas pelos munícipes.

Sorocaba foi destaque nacional, em 2023, no 7ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso & ESG” (Ambiental, Social e Governança – do inglês, Environmental, Social and Governance), na categoria “Melhores Evoluções no Ranking do Saneamento”. A iniciativa, também realizada pelo Instituto Trata Brasil (ITB), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), prestigiou as melhores práticas dos municípios e empresas no âmbito do abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Sobre o ranking

O relatório faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) ano-base 2023, publicado pelo Ministério das Cidades. O levantamento feito para esse ranking busca mostrar quais são os desafios que o País ainda enfrenta para cumprir os compromissos nacionais e internacionais em água tratada, coleta e tratamento de esgoto.

Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no país. A falta de acesso à água potável impacta 16,9% dos brasileiros e 44,8% não possuem coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde, produtividade no trabalho, valorização imobiliária, turismo e na qualidade de vida da população, impactando profundamente o desenvolvimento socioeconômico do país.

O ranking completo está disponível pelo link: https://tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2025/. A tabela das 100 maiores cidades encontra-se em https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/07/Tabela-Completa-Ranking.pdf.