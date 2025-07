Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência inicia Colônia de Férias – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As atividades são exclusivas para os usuários matriculados e seus familiares. Foto: Divulgação/SMPD

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência inicia na quarta-feira (16/07), a Colônia de Férias dos sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência. A programação conta com atividades externas nos museus, no Jardim Botânico, escola de equoterapia do Rp Monte da Polícia Militar, piquenique na Quinta da Boa Vista, visitas à Ilha Paquetá e atividades lúdicas nos CMRPDS.

As atividades são exclusivas para os usuários matriculados e seus familiares que devem procurar as secretarias dos centro de referência onde são atendidos.

– O objetivo nesse período de recesso escolar é a integração das pessoas com deficiência aos espaços incríveis que o Rio de Janeiro oferece. A Colônia de Férias colabora na eliminação de barreiras de acessibilidade e promove a cidadania. As atividades promovem o trabalho em grupo e interação em espaços coletivos -, afirma a secretária da SMPD Helena Werneck.

Mais de 4 mil pessoas se divertiram nas edições anteriores com as atividades visando à inclusão social e a vida comunitária com foco no desenvolvimento de habilidades sociais.

O objetivo da Colônia de Férias é trabalhar o protagonismo e criar oportunidades reais para exercitar a autonomia, buscando estimular a conexão com a natureza e as belezas da cidade maravilhosa.