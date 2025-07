Secretaria da Mulher terá “Mercado Solidário” para mulheres em vulnerabilidade social toda primeira sexta-feira do mês

A Prefeitura de Sorocaba vai oferecer, toda primeira sexta-feira do mês, o programa “Mercado Solidário” para mulheres em situação de vulnerabilidade social, na Secretaria da Mulher (Semul), localizada no Alto da Boa Vista. Para participar da primeira edição, que ocorrerá no dia 1º de agosto, das 14h às 17h, é necessário que as moradoras de Sorocaba possuam o Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

Realizado pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) e pela Secretaria da Mulher, a proposta do “Mercado Solidário” é oferecer itens básicos para o cotidiano das famílias, incluindo, desde produtos alimentícios, até itens de higiene pessoal e de limpeza para a casa, que farão a diferença no dia a dia.

As moradoras poderão levar para casa, sem custo algum, os produtos que mais agradam e atendam às necessidades de suas famílias, como arroz, feijão, macarrão, sabonete, creme dental, entre outros.

Também nesse dia, o Sine Móvel, unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), receberá a moradora que estiver em busca de contratação no mercado de trabalho.

Outro serviço disponível no local será o Ônibus Rosa, da Secretaria da Saúde (SES). Para serem atendidas, as munícipes devem levar um documento de identidade, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS), para encaminhamentos e agendamentos.

A Secretaria da Mulher está localizada na Avenida Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 99772-6431 ou pelo e-mail: [email protected].