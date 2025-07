Responsável por empresa residente no PTS vence concurso internacional dirigido a startups lideradas por mulheres – Agência de Notícias

Foto: Divulgação

Estefânia Campos, cofundadora da startup B.Nano, foi uma das 18 vencedoras globais do prêmio “Brics Women’s Startups Contest 2025”

A cofundadora da B.Nano Soluções Tecnológicas, startup residente no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), Estefânia Campos, foi uma das 18 vencedoras globais do concurso dirigido a startups lideradas por mulheres realizado entre os países que compõem o Brics (grupo de países de mercado emergente), Brics Women’s Startups Contest 2025, em inglês. Participaram do concurso mais de mil candidaturas, de 21 países.

A premiação é organizada pela Aliança Empresarial de Mulheres do Brics (WBA) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sendo uma iniciativa que visa celebrar e apoiar mulheres empreendedoras que estão moldando o futuro da inovação e do desenvolvimento sustentável nas nações do grupo e de países parceiros.

Concebido como uma plataforma para empoderamento e intercâmbio global, o concurso reflete o compromisso do Brics com o crescimento econômico inclusivo, o avanço tecnológico e a colaboração transfronteiriça, amplificando as vozes e os empreendimentos de negócios liderados por mulheres, em um palco verdadeiramente internacional.

O concurso foi dividido em seis categorias: Saúde e Bem-Estar; Agricultura e Segurança Alimentar; Educação e Desenvolvimento de Habilidades; Energia, Infraestrutura e Mobilidade; Comércio, Serviço e Transformação Digital; e Desenvolvimento Sustentável e Soluções Climáticas; além de três estágios de maturidade: inicial (early stage), em crescimento (growth) e de escala (scale-up).

Estefânia Vangelie Ramos Campos, cofundadora da B.Nano Soluções Tecnológicas, foi a vencedora na categoria “Agricultura e Segurança Alimentar”, dentro do estágio inicial de maturidade. Na sequência, ficaram a Growth: Christine Masaiti – Grandstage Trading (Pty) Ltd. (África do Sul) e Scale-up: Dana Katia Meschede – Dana Agro (Brasil).

Estefania Campos é uma pesquisadora e empreendedora com vasta experiência no desenvolvimento de nanomateriais avançados para a promoção de práticas agrícolas sustentáveis. A B.Nano oferece uma solução tecnológica inovadora que apresenta formulação de base biológica contendo reguladores de crescimento de plantas (PGRs) encapsulados em nanopartículas poliméricas. O sistema garante a estabilidade dos compostos ativos, protegendo-os da degradação e permitindo sua liberação sustentada, desde o armazenamento até a aplicação final.

“No caminho certo”

Para Estefânia Campos, receber a notícia de ter sido selecionada como uma das 18 vencedoras do Brics Women’s Startups Contest 2025 foi um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória empreendedora. Ela explica que esse reconhecimento representa muito mais do que um prêmio, mas um símbolo da força da ciência empreendedora feita por mulheres, da resiliência diante dos desafios e da importância de transformar pesquisa de ponta em soluções reais para a sociedade.

“Sou formada pela Unicamp, onde construí minha base acadêmica, e desenvolvi toda a pesquisa que deu origem à B.Nano, na Unesp, em parceria com um grupo de excelência científica que acreditou na aplicação prática do conhecimento como ferramenta de transformação. Hoje, como empresa incubada no Parque Tecnológico de Sorocaba, seguimos dando passos importantes ao estruturarmos nosso próprio laboratório de pesquisa e desenvolvimento, com mais autonomia e infraestrutura para inovar”, ressaltou.

O presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, parabenizou a cofundadora da B.Nano pela conquista. “Em meio a mais de mil candidaturas, de 21 países, ver o trabalho da B.Nano, tendo a Estefânia como uma das fundadoras, reconhecido por sua inovação, liderança e potencial de impacto internacional é um enorme orgulho pra nós do PTS e uma confirmação de que estão no caminho certo. As empreendedoras vencedoras desse concurso são protagonistas não só de uma história, mas também de um futuro que marca mulheres na tecnologia e na inovação”, concluiu.