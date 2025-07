Prefeitura de João Pessoa oferece cuidados voltados à saúde da população masculina

Na Rede Municipal de Saúde, a população masculina pode ter acesso a serviços direcionados à promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento da saúde do homem. Com a oferta desses serviços, a Prefeitura de João Pessoa busca garantir acolhimento e cuidado integral para este público em todas as fases da vida, desde a Atenção Primária até o atendimento especializado sempre que necessário.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) distribuídas em todas as regiões da cidade são a porta de entrada para os atendimentos. Nesses locais, os homens podem realizar consultas médicas, exames de rotina (como hemograma, sumário de urina e níveis de colesterol e triglicerídeos), testagens rápidas (HIV, sífilis e hepatites), aferição de pressão arterial, glicemia capilar, atualização do cartão de vacinas, além de receber orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e planejamento familiar.

Além dos cuidados preventivos, a Rede Municipal de Saúde também oferece acompanhamento especializado, a partir do encaminhamento pelas USFs, em especialidades como urologia, cardiologia, endocrinologia, saúde bucal, saúde mental, entre outras. Para isso, a Prefeitura disponibiliza serviços como policlínicas municipais, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Centros de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (Cpics).

De acordo com Késsio Brito, diretor do Departamento de Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), historicamente, a população masculina apresenta maior resistência em buscar serviços de saúde. “Quando comparamos homens e mulheres, o homem é o gênero que mais adoece e morre, e boa parte das causas está relacionada à menor procura por serviços de saúde e não cuidar da própria saúde. Ou seja, em sua maioria, os homens não realizam prevenção, não têm hábitos de vida saudável e se expõem mais aos riscos”, afirmou.

Morador do bairro dos Ipês, César Jerônimo, 32 anos, não tinha o hábito de se prevenir aos problemas de saúde até que, por conta da pressão alta, resolveu procurar a USF de seu bairro. Ao modificar sua rotina, ele perdeu quase 40 quilos em apenas cinco meses e, atualmente, sente muita diferença em sua saúde como um todo.

“Eu estava pesando 120 kg e foi identificada obesidade grau 2, em decorrência da minha má alimentação. Então fui encaminhado para a nutricionista, que preparou uma dieta pra mim e tem me acompanhado nos últimos cinco meses. Ao mesmo tempo, eu comecei a caminhar, trazendo para minha rotina diária essa atividade física”, disse César, que pretende seguir com os hábitos adquiridos após ter sua saúde em risco.

Em João Pessoa, a rede de serviços está em constante desenvolvimento para melhor atender o público masculino. Para isso, as equipes recebem qualificações e os serviços estão cada vez mais qualificados e ampliando a oferta de exames e atendimentos. “Temos como objetivo reduzir indicadores de adoecimento e morte, por isso, incentivamos os homens a procurarem por uma consulta pelo menos uma vez ao ano, que é o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde”, destacou Késsio Brito.

Novembro Azul e ações contínuas – Embora o mês de novembro seja marcado pela campanha Novembro Azul, voltada para a sensibilização ao câncer de próstata, a Prefeitura de João Pessoa reforça que o cuidado com a saúde do homem deve ser permanente e acessível durante todo o ano. As unidades de saúde estão preparadas para atender, orientar e encaminhar cada cidadão de forma individualizada e acolhedora.

A rede municipal também promove ações e estratégias para buscar maior adesão dos homens aos serviços ofertados como mutirões e atendimentos em horários alternativos, além de capacitações das equipes profissionais para um atendimento mais direcionado ao público masculino.

“Queremos mudar a cultura de que homem só procura o serviço de saúde quando está com dor, quando está doente. Nosso foco é a prevenção e o cuidado contínuo, com escuta qualificada e atendimento humanizado”, destacou Luis Ferreira, secretário municipal de Saúde.

Política de Saúde do Homem – Em João Pessoa, a saúde do homem é trabalhada com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) instituída pela Portaria GM/MS n° 1.944, de 27 de agosto de 2009.

O objetivo é facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina, na faixa etária de 20 a 59 anos, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva relacional de gênero e na lógica da concepção de linhas de cuidado que respeitem a integralidade da atenção, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbimortalidade e melhores condições de saúde desta população.