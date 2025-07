Prefeitura de João Pessoa firma apoio ao II Encontro Nacional Ouvir e Enfrentar

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Controladoria Geral do Município e Secretaria Executiva da Transparência Pública (Setramp), firmou apoio ao II Encontro Nacional Ouvir e Enfrentar (ENOE), promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba da 13ª Região (TRT-13). A reunião aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), na sede do órgão, com a presença da presidente do TRT-13, Herminegilda Leite Machado e da juíza do trabalho Poliana Rocha de Sá.

O evento, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de agosto, é fruto da parceria entre a Rede de Estudos Jurídicos e Femininos e o Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, e tem como propósito fortalecer a escuta ativa, promover a equidade e enfrentar as diversas formas de violência de gênero.

O controlador-geral do Município, Diego Fabrício Albuquerque, enfatizou a importância de que as ações feitas pelas ouvidorias tenham um viés de enfrentamento aos problemas, especialmente quando se trata de casos de assédio e de violência contra a mulher.

“Queremos, sobretudo, passar para o cidadão que a Ouvidoria é um canal que trará a ele segurança, discrição e que ele pode fazer uma denúncia, principalmente a que envolve violência contra a mulher. Se a mulher não se sentir confortável e confiante, que vai ter apoio naquele reclame, a tendência é que o trabalho da Ouvidoria seja esvaziado. Então, enquanto agentes públicos, temos que estimular que esse trabalho seja fortalecido e robustecido”, afirmou Diego Fabrício Albuquerque.

A presidente do TRT-13, desembargadora Herminegilda Leite Machado, destacou que a reunião foi importante para estreitar relações institucionais, bem como discutir sobre o evento. “Tivemos um encontro de trabalho bastante produtivo”, disse.

Participou, também, da reunião o secretário executivo de Transparência Pública de João Pessoa, Lucas Henriques de Melo. “Estamos à disposição do Tribunal para auxiliar no que for preciso no evento”, garantiu.