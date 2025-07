Prefeitura de Bonito e Senac oferecem cursos gratuitos de gastronomia por meio do Programa Senac de Gratuidade

Por MRNews



A população de Bonito está recebendo uma importante ação de qualificação profissional. A Unidade Móvel de Gastronomia do Senac permanecerá no município até o mês de setembro, oferecendo cursos gratuitos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Senac/MS e a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O projeto faz parte do programa de interiorização do Sistema Comércio no Mato Grosso do Sul, que busca levar ações educativas a cidades onde o Senac ainda não possui unidades fixas. Em Bonito, os cursos foram definidos com base nas necessidades do mercado local, principalmente no setor de gastronomia, visando atender profissionais já atuantes e também pessoas que desejam ingressar no segmento de bares e restaurantes.

Estão sendo oferecidos os seguintes cursos:

Último dia para as inscrições para a semana da tecnologia e inovação da juventude – CGNotícias

Governo de Mato Grosso do Sul publica relatório de entregas dos trainees de gestão pública

Preparo de Massas Frescas e Recheadas: 20 horas, de 28 de julho a 1º de agosto de 2025, das 13h às 17h.

Preparo de Pães Artesanais: 40 horas, de 4 a 15 de agosto de 2025, das 7h30 às 11h30.

Preparo de Pizzas: 20 horas, de 4 a 8 de agosto de 2025, das 13h às 17h.

Bolos, Recheios e Coberturas: 20 horas, de 11 a 15 de agosto de 2025, das 13h às 17h.

Nota oficial: esclarecimentos sobre o processo seletivo de professores e a lei de cotas em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs nesta segunda-feira (14/07/2025)

Cozinha Pantaneira: 20 horas, de 11 a 15 de agosto de 2025, das 18h às 22h.

Preparo de Compotas e Doces Artesanais: 40 horas, de 1º a 12 de setembro de 2025, das 7h30 às 11h30.

Cozinha Italiana: 30 horas, de 3 a 11 de setembro de 2025, das 13h às 17h.

O Programa Senac de Gratuidade é voltado a pessoas de baixa renda que estejam matriculadas ou sejam egressas da educação básica, trabalhadores empregados ou desempregados, e usuários de programas de proteção a pessoas ameaçadas, conforme legislação específica. Considera-se de baixa renda quem possui renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, diretamente na Carreta-Escola do Senac, estacionada no município de Bonito. No ato da inscrição, o candidato preencherá a ficha com seus dados pessoais e assinará o Termo de Consentimento, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A seleção obedecerá à ordem de inscrição dos candidatos. Participarão dos cursos as 20 primeiras pessoas que comparecerem no local no dia de início de cada curso, conforme a quantidade de vagas disponíveis.

Para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos, como cópia do RG e do CPF, além de preencher e assinar a documentação relativa ao perfil socioeconômico, autodeclaração de renda e termo de compromisso. Para cursos de aperfeiçoamento, será necessário apresentar certificado de qualificação profissional, registro em carteira de trabalho, declaração da empresa empregadora ou autodeclaração de experiência na área.

O aluno poderá participar de até dois cursos, desde que em horários diferentes e que não sejam do tipo Aprendizagem. Não há limite de vezes para ser beneficiado pelo programa, desde que atendidos os critérios estabelecidos.

Os processos de inscrição e matrícula ocorrerão simultaneamente e de forma presencial, diretamente na Carreta-Escola, no dia de início de cada curso.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-6260, Call Center do Senac/MS.

As vagas são limitadas. A Prefeitura de Bonito reforça a importância da participação da população nessa oportunidade de aprendizado e qualificação profissional.