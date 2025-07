Prefeitura abre Super Posto do Jaé na Taquara para atendimento exclusivo das gratuidades – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O novo posto vai oferecer mais conforto e uma estrutura mais ampla para os usuários do cartão – Conrado Portella/Prefeitura

A Prefeitura do Rio anuncia, nesta segunda-feira (14/7), a criação de mais um Super Posto de atendimento do Jaé. Localizado na Taquara, ele funcionará para atendimento exclusivo das gratuidades. O atual posto na Avenida Nelson Cardoso permanece aberto para atendimento do público geral, incluindo retirada do vale-transporte.

Desde o mês passado, houve reforço no atendimento em todos os postos do Jaé, com a ampliação do horário de funcionamento, das 7h às 19h, para melhor atender à população.

Com o Super Posto da Taquara, exclusivo para gratuidades, a Prefeitura do Rio agora contabiliza seis unidades com maior capacidade de atendimento e 19 postos no total. As demais estruturas de Super Postos ficam no Planetário da Gávea; Clube do Servidor, na Cidade Nova; na Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro; no Miécimo da Silva, em Campo Grande; e na Vila Olímpica de Deodoro.

Postos de atendimento do Jaé

Super Postos de Atendimento



Clube Recreativo Português Jacarepaguá – R. Ariapó, 50 – Taquara

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Planetário – R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Clube do Servidor – Rua Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro Esportivo Miécimo da Silva – Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Demais Postos de Atendimento

Botafogo – Rua Dona Mariana, 48

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Centro 1 (CASS – Sede da Prefeitura) – Rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h(exceto feriados)

Centro 2 (em frente ao metrô Estácio) – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A – Estácio

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº – Madureira

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h(atendimento apenas ao público geral)

Madureira – Shopping São Luiz – Av. Ministro Edgard Romero, 81

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h(exclusivo para gratuidades)

Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra – Guaratiba

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Gentileza – Av. Francisco Bicalho, São Cristóvão – Loja 32

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Arena Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio, s/nº – Pavuna

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento de Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h