População pode ajudar na escolha de nome da mascote da Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), convida a população a participar, até o dia 21 de julho, da escolha do nome da mascote da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas. Trata-se de um gambá-de-orelha-branca, também conhecido como saruê, animal que faz parte da biodiversidade do município. Para votar, basta acessar o link: https://tinyurl.com/vote-no-mascote.

Criado em parceria com o Laboratório de Inovação de Games e APPs (Liga), do Centro Universitário Facens, a mascote é o “rosto” das ações educativas e informativas da Sema para conscientizar a população sobre os perigos das queimadas e a importância de proteger o meio ambiente. A mascote foi apresentada oficialmente no evento de lançamento da Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, no mês de junho, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

As três opções de nomes escolhidos pela Sema são: “Saruêro, o gambá bombeiro”, “Chico Gambá” e “Bombeiro Saruê”. A divulgação do nome mais votado ocorrerá no dia 2 de agosto, na Praça Coronel Fernando Prestes, durante a programação de encerramento da Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, que tem como tema “Apagar o Fogo é Preservar”, e também nas redes sociais da Prefeitura de Sorocaba.

O gambá-de-orelha-branca ou saruê auxilia na distribuição de sementes de diferentes frutos que consome, ajudando o meio ambiente, e também no equilíbrio ambiental, ao se alimentar de escorpiões, aranhas, baratas, entre outros. Ele é resistente, adaptável e muitas vezes sobrevive mesmo em área afetada por queimada, auxiliando na sua restauração. Por essas características, o saruê foi escolhido como mascote da campanha de combate às queimadas: um símbolo da vida que deve ser protegida, e da força da natureza diante das ameaças.

A Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, com o tema “Apagar o Fogo é Preservar”, tem o intuito de alertar a população sorocabana sobre os riscos das queimadas à saúde pública e ao meio ambiente, além de contribuir para o combate das ocorrências desse tipo. As queimadas costumam se agravar nesta época do ano, durante o período de estiagem. Quando o tempo fica mais seco, consequentemente, é mais fácil ocorrer focos de incêndios. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo e-mail: [email protected].