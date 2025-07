Para melhorar infraestrutura urbana, Juti vai ganhar pavimentação em bairros da cidade – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para qualificar a infraestrutura urbana e assim dar mais qualidade de vida à população, o município de Juti vai ganhar novas pavimentações em bairros da cidade. As obras foram definidas nesta segunda-feira (14), durante reunião do programa MS Ativo. O foco é atender as demandas da cidade.

Durante a reunião ficou acordado a pavimentação de ruas dos bairros 2 e 4 de Juti. As lideranças da cidade apresentaram cinco projetos, sendo dois definidos como prioridade. Os outros vão entrar no planejamento do Estado para os próximos anos.

“Este é o momento de conhecer a realidade da cidade e o que ela precisa. Foram apresentados projetos claros e objetivos. Vamos atender estas duas pavimentações reforçando nosso compromisso com a infraestrutura urbana da cidade. Isto representa transformação na vida das pessoas”, descreveu o governador.

O prefeito Gilson Cruz enalteceu esta parceria de sucesso com o Estado e lembrou que estes investimentos só ocorrem porque lá atrás foi feito o dever de casa. “O Estado hoje tem condições de fazer estas obras e investir nas cidades porque soube tomar o chá amargo no passado. Temos apenas que agradecer esta parceria”.

Também participaram da reunião os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os deputados estaduais Londres Machado, Renato Câmara, Mara Caseiro, Rinaldo Modesto e Paulo Corrêa, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm