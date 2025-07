“Palco Livre – Dia Mundial do Rock” acontece no CEU das Artes no dia 27 de julho – Agência de Notícias

O evento que celebra a força e a diversidade do rock, “Palco Livre – Dia Mundial do Rock”, chega ao Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras, no dia 27 de julho, das 16h às 21h.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a iniciativa busca valorizar os talentos da região e proporcionar um espaço democrático para a expressão artística e musical, promovendo cultura e entretenimento de qualidade em um ambiente acessível e familiar.

A programação reúne três apresentações de artistas regionais que representam a energia do rock’n’roll: Whiplash, 4 Metal e Rei Davi. Além disso, um motoclube estará presente para comemorar o gênero musical, celebrado mundialmente no dia 13 de julho.

Os shows são gratuitos e abertos a todos. O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3221-9917.