Mais de 140 visitantes já prestigiaram exposição fotográfica na Setur – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Mais de 140 pessoas já visitaram a exposição “Ubatuba, um mar de praias”, que está em cartaz na sede da Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur), desde o dia 27 de junho. A mostra conta com 35 fotografias do acervo de Wendell Marques, fotógrafo com 30 anos de carreira, sobre as belezas e praias de Ubatuba.

Nascido em Pindamonhangaba, Marques frequenta a Capital do Surfe desde a infância e reside no município há pelo menos dez anos. Formado em jornalismo pela Universidade de Taubaté, ao longo dos anos, registrou 108 praias do município – das quais as imagens compõem a exposição.

“A mostra traz a combinação da identidade e da beleza natural do município, unindo paisagens litorâneas ao aspecto humano que permeia o cotidiano da cidade”, reforçou o fotógrafo.

A mostra segue aberta ao público gratuitamente na Sala de Exposições Thomaz Galhardo, que fica na sede da Setur – avenida Iperoig, 214, Centro, até o dia 31 de julho e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.