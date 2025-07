Internacionalização do Aeroporto de Sorocaba é aprovada pela Receita Federal – Agência de Notícias

Posted on

A partir desta quinta-feira (1°) os beneficiários do programa Energia Social: Conta de Luz Zero, programa do Governo do Estado que paga a conta de luz, devem realizar recadastramento no site www.sead.ms.gov.br. O processo de recadastramento é todo digital e garante o benefício para quem precisa. Com a ação, a Sead (Secretaria de Estado de […]