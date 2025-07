Instituto de Identificação confecciona 419 carteiras de identidade em ação social em Corumbá

Por MRNews



Entre os dias 7 e 10 de julho a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, vinculada à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), participou de mais uma ação social em Corumbá levando serviços essenciais de identificação civil à população. Por meio do II (Instituto de Identificação), foram confeccionadas 419 carteiras de identidade, garantindo o acesso gratuito ao novo documento e promovendo a inclusão social.

A ação foi realizada no CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão), em parceria com a Prefeitura Municipal, e contou com a atuação da equipe da Capital, formada pelos peritos papiloscopistas Ana Lacerda e Jaime Martinelli, além de três atendentes. Durante os quatro dias de trabalho, foram realizados 482 atendimentos, com a emissão de 52 primeiras vias, 367 segundas vias e 63 orientações ao público.

O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, ressaltou que esta foi a segunda edição da ação no município neste ano, ampliando o alcance do serviço público à população do interior do Estado.

“Estivemos em Corumbá também no mês de maio, quando confeccionamos 435 carteiras de identidade, e agora retornamos para atender ainda mais pessoas. Nossa missão é levar cidadania e inclusão social a quem, muitas vezes, enfrenta barreiras no acesso a direitos básicos”, afirmou.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) integra, em um único documento, informações pessoais essenciais, facilitando a identificação e o acesso a serviços públicos em todo o país.

De acordo com o diretor, ações como essa têm impacto direto na vida da população.

“A identidade civil abre portas para benefícios sociais, atendimento em saúde, educação e tantos outros direitos. Em poucos dias, conseguimos atender centenas de pessoas, reduzindo a fila de espera e garantindo dignidade à população de Corumbá. Desde janeiro de 2024, já confeccionamos 460.974 carteiras no Estado e estamos próximos de alcançar a marca de meio milhão de documentos emitidos”, completou.

Como solicitar a nova identidade

O agendamento para emissão da CIN pode ser feito online pelo site http://servicos.sejusp.ms.gov.br. Para o atendimento, é necessário apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento. Outros documentos, como NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor, são opcionais e podem ser incluídos conforme a necessidade do cidadão.

O novo modelo da Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único e permite a inclusão de dados complementares importantes, como informações de saúde e eleitorais. O documento possui QR Code para validação digital e segue o padrão internacional MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo utilizado em passaportes, aumentando a segurança contra fraudes.

A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a faixa etária: de 0 a 12 anos, a validade é de 5 anos; de 12 a 60 anos, a validade é de 10 anos; e para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada. A gratuidade para a emissão da primeira via do novo RG em Mato Grosso do Sul vai até 2032, conforme estipulado pelo Governo Federal.

Maria Ester Jardim Rossoni, Comunicação Polícia Científica