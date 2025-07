Imasul promove campanha ‘Um Dia no Parque’ com atividades gratuitas em celebração ao Dia do Amigo

Evento nacional será realizado no dia 20 de julho em Unidades de Conservação de todo o Brasil, incluindo os parques estaduais do Prosa, Matas do Segredo, Nascentes do Rio Taquari e Várzeas do Rio Ivinhema, reforçando a conexão entre pessoas e natureza

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) participa, no próximo dia 20 de julho, da 8ª edição da campanha nacional “Um Dia no Parque”, que neste ano tem como tema “Protegendo o que nos conecta”. A ação é promovida pela Coalizão Pró-Unidades de Conservação (Pró-UCs) em celebração ao Dia do Amigo e aos 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A campanha convida a população a vivenciar experiências ao ar livre, gratuitamente, em parques e outras Unidades de Conservação (UCs) espalhadas por todo o país. A programação inclui trilhas ecológicas, piqueniques, passeios ciclísticos, observação de aves, além de ações de educação ambiental.

Em Mato Grosso do Sul, o Imasul coordenará atividades especiais em quatro Unidades de Conservação: os parques estaduais do Prosa e Matas do Segredo, ambos em Campo Grande, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, em Costa Rica, e o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Jateí.

Segundo Alessandra Godoi, assessora da Gerencia de Unidades de Conservação – GUC, do Imasul, as atividades foram planejadas para envolver diferentes públicos e fortalecer o vínculo entre comunidade e natureza.

“Cada parque terá uma programação única, voltada à valorização da biodiversidade local e à experiência direta com o meio ambiente. É uma oportunidade para que as pessoas conheçam melhor essas áreas protegidas e entendam seu papel essencial na preservação dos nossos biomas”, destaca Alessandra.

No Parque Estadual Matas do Segredo, que conta com 177 hectares e é administrado pelo Imasul, a programação inclui trilha ecológica guiada, observação de aves e ações educativas. Por se tratar de uma área de preservação, o acesso é controlado.

“A campanha representa um convite à reconexão com a natureza. As Unidades de Conservação não são apenas áreas protegidas — elas são espaços de aprendizado, saúde e convivência. O Imasul tem orgulho de integrar essa mobilização nacional”, afirma o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

Confira a programação completa nos parques estaduais do Estado:

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (Costa Rica/MS)

Local: Receptivo do PENT – Contêiner e Cânions

Datas: 19 e 20 de julho de 2025

Sábado – 19/07

A partir das 7h – Chegada e montagem do camping (levar sua barraca)

13h – Transporte em Ônibus de Costa Rica – ponto de partida Ramez Tebet

13h – Pedal saindo de Costa Rica rumo ao Parque – ponto de encontro Ramez Tebet

17h – Aula de yoga (levar canga ou tapete)

18h – Jantar

19h – Sarau Cultural com o cantor Hugo Sales

Domingo – 20/07

5h – Observação de aves – Levar binóculo, câmera fotográfica, e agasalho.

6h – Saída do ônibus de Costa Rica (ponto de encontro: saída do Ramez Tebet)

06h – Saída do ônibus de Alcinópolis

6h30 – Café da manhã

7h – Largada da Corrida

07h30 – Pedal 8h – Trilha guiada

08h30 – Trilha meditativa

9h30 – Aula de yoga

11h30 – Almoço gratuito. Leve sua bebida de preferência.

Observação: Recomendamos levar roupas leves, calças compridas, boné, repelente, levar sua hidratação, lanche e bebida de preferência.

Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (Jateí/MS)

Localização: MS-283, km 63 – Porto Perabo

Acesso: Pela estrada de terra no KM 40 da rodovia, conhecido como “7 placas” (recomenda-se seguir as placas e não utilizar GPS)

Atividades confirmadas:

Observação de aves – a partir das 6h, com saída da sede do PEVRI. Levar binóculo ou câmera e agasalho.

Passeio de caiaque no rio Curupá – duas horas de duração, organizado pela empresa Pachamama Adventure.

Plantio de mudas – todos os visitantes serão convidados a plantar uma árvore nativa da região, contribuindo para a restauração da mata da UC.

Passeio de bicicleta em trilha rústica – percurso de aproximadamente 25 km, com saída da sede do PEVRI. Levar água.

Alimentação: os visitantes podem levar lanche ou encomendar almoço com Nice pelo WhatsApp (67) 99632-3504.

Parque Estadual Matas do Segredo

Local: Campo Grande

Como chegar: Vindo pela Avenida Marquês de Herval, entrar na Avenida João de Paula Ribeiro, avistando a placa do Parque entrar à direita na rua Josefina Mingarelli, o Parque estará no final da rua.

Das 8h às 12h:

Aula de boxe;

Aula de yoga;

Aula de funcional;

Trilhas guiadas;

Passarinhada;

Massoterapia – serviço cobrado;

Cama elástica e piscina de bolinhas.

Leve sua hidratação.

Parque Estadual do Prosa

Local: Campo Grande

Como chegar: Portaria da Afonso Pena, na rotatória final da Afonso Pena, sem número. https://maps.app.goo.gl/ ZrSBTq6WThp749tS7

Observação de Aves/passarinhada. Apartir das 6h, Ponto de encontro Portaria da AV: Afonso Pena, na rotatória. Final da Av: Afonso Pena, Campo Grande, MS. Trazer binóculo ou câmera fotográfica. Não há cobrança de taxa.

Trilha autoguiada: Caminhar por trilhas sinalizadas e estar em contato com a natureza. A partir das 7:30h, Ponto de encontro Portaria da AV: Afonso Pena, na rotatória. Final da Av: Afonso Pena, Campo Grande, MS. com inscrições prévia no e-mail [email protected]. não há cobrança de taxa.

Yoga a atividade será em grupo, e une exercícios respiratórios, meditação e posturas. Ponto de encontro Portaria da AV: Afonso Pena, na rotatória. Final da Av: Afonso Pena, Campo Grande, MS. Não há cobrança de taxa.

Leve sua hidratação.

Gustavo Escobar, Comunicação Imasul