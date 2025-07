IFSP recebeu comitiva de professores paraguaios para intercâmbio técnico e pedagógico – IFSP

Encontro promoveu troca de experiências e fortalecimento da educação profissional entre Brasil e Paraguai

Na última segunda-feira, 14 de julho, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu suas portas para uma comitiva formada por 25 professores paraguaios, que iniciaram uma capacitação voltada ao ensino e à aprendizagem em áreas do eixo tecnológico. A formação foi realizada na Reitoria e no Campus São Paulo, com uma programação que combinou teoria, prática e troca de experiências entre educadores brasileiros e paraguaios.

A visita integrou uma missão organizada pelo Ministério da Educação do Paraguai, que escolheu o IFSP como instituição parceira por sua reconhecida excelência no ensino técnico e tecnológico. O objetivo da iniciativa foi proporcionar vivências pedagógicas e técnicas nas áreas de Eletrônica, Eletricidade, Mecatrônica e Mecânica Automotiva, fortalecendo a educação profissional naquele país por meio da articulação com instituições de referência.

Para Wagner dos Santos, coordenador da Assessoria de Relações Internacionais (Arinter), a experiência representou mais do que um curso: foi um ponto de encontro entre visões de mundo. “Estivemos aqui com um grupo de professores paraguaios que vieram ao Brasil para uma capacitação técnica sobre como conduzimos nossas formações. Foi um espaço muito interessante para estabelecer novas conexões, entender outras perspectivas e pensar como podemos fortalecer juntos o ensino técnico e tecnológico em nossa região”, destacou.

A programação incluiu visitas a laboratórios, centros de pesquisa e grupos de estudo do IFSP, como o Laboratório de Controle Aplicado (LCA), o Centro de Estudos e Pesquisas de Eficiência Energética (CEPEER) e o grupo EMBEDDED – Pesquisa em Sistemas Embarcados. As atividades foram coordenadas pelo professor Alexandre Ventieri. No período da tarde, os docentes participaram de apresentações conduzidas pelos professores Ana Lucia Mamede e Wesley Nascimento, dos departamentos de Mecânica e Informática, além de conhecerem iniciativas de pesquisa e extensão apresentadas por Maurício Nascimento e José Otávio Baldinato.

Representando a comitiva paraguaia, a diretora Violeta Laconich, do Ministerio de Educación y Ciencias, ressaltou o valor da experiência: “Estivemos com um grupo de docentes da educação técnica do Paraguai para conhecer o Instituto Federal e trocar experiências. A ideia é que os professores levem consigo ideias de articulação e conexão com instituições educativas em nosso país. Esta ação foi possível graças a uma rede de docentes que fomenta a aproximação entre o mundo educativo e o mundo laboral”, explicou.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Rafael Scarazzati, celebrou o momento como uma oportunidade valiosa de integração regional. “Recebemos com muita alegria os professores do Paraguai, destacando a eles nossa prática de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Agradeço à Arinter por fomentar essas parcerias internacionais. Foi gratificante abrir caminhos para que nossos estudantes, servidores e pesquisadores tivessem também essa chance de intercâmbio, fortalecendo um ensino técnico e profissional público, gratuito e de qualidade”, afirmou.

A ação reforçou o compromisso do IFSP com a internacionalização e o fortalecimento da educação profissional e tecnológica na América Latina, promovendo uma formação que ultrapassa fronteiras e gera impactos concretos na formação de educadores e estudantes.