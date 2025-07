IFSP divulga edital para seleção de Agentes Populares de Cultura – IFSP

São ao todo 50 vagas para o curso FIC, ofertado na modalidade EaD

Com o objetivo de fortalecer a cultura nos territórios e promover a valorização das expressões culturais locais, o IFSP, por meio da pró-reitoria de Extensão e Cultura e o Campus São Miguel Paulista, em parceria com o Ministério da Cultura, lança o edital de seleção para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Agente Popular de Cultura.

O processo seletivo busca contemplar pessoas que atuam diretamente em suas comunidades como articuladoras culturais, mobilizando iniciativas, coletivos, mestres e tradições populares. Serão selecionados agentes de diferentes regiões do estado de São Paulo.

“Os agentes territoriais de cultura são protagonistas da vida cultural em seus territórios. Com este edital, queremos não apenas reconhecer sua importância, mas também garantir meios para que sigam atuando e fortalecendo suas redes”, destaca Rafael Scarazzati, pró-reitor de Extensão e Cultura do IFSP.

Ao todo, são oferecidas 50 vagas, distribuídas entre os municípios de Caieiras, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Hortolândia, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Suzano. Podem se inscrever pessoas com atuação comprovada na área cultural, maiores de 18 anos e residentes nos territórios contemplados. A seleção será realizada com base na trajetória cultural das candidaturas e nas propostas de ação apresentadas para os territórios.

As inscrições estarão abertas de 16 de julho a 4 de agosto, por meio de formulário online disponível na página da seleção.

O curso será ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD), com duração de cinco meses, além de um mês adicional destinado à realização de ações nos territórios e à participação em um evento de encerramento. Os estudantes selecionados receberão um total de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais), valor referente à soma dos auxílios permanência, conectividade e incentivo ao desenvolvimento de ações comunitárias.

O pagamento dos auxílios será feito mensalmente, condicionado à frequência no curso e ao cumprimento das atividades previstas para cada etapa, e ocorrerá no mês subsequente à realização das ações.

O edital completo e os documentos necessários para a inscrição estão disponíveis na página da seleção.