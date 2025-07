Governo de Mato Grosso do Sul publica relatório de entregas dos trainees de gestão pública

Por MRNews



O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou na segunda-feira (14), o Relatório de Entregas do ciclo 2023–2025 do Programa Trainee de Gestão Pública, encerrando uma jornada marcada por entusiasmo, inovação e compromisso com a excelência no serviço público.

Elaborado com base nas atividades desenvolvidas pelos 11 trainees que integraram esse ciclo do programa, o relatório detalha projetos estratégicos, competências aprimoradas e impactos gerados nos órgãos públicos estaduais. Os resultados serão publicados na próxima edição da revista da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e também estão disponíveis para acesso digital [clicando aqui].

O Programa Trainee de Gestão Pública é promovido pela organização sem fins lucrativos Motriz (antiga Vetor Brasil), que conecta jovens de diferentes formações acadêmicas aos principais desafios do setor público, impulsionando aprendizado contínuo, inovação e impacto social.

Em Mato Grosso do Sul, o programa é viabilizado por meio de Acordo de Cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) e a organização Motriz.

Essa parceria tem sido essencial para o fortalecimento da capacidade institucional do Estado, ao integrar os trainees em projetos estratégicos e pesquisas aplicadas realizadas em diversas secretarias e órgãos públicos. Ao longo dos dois anos de atuação, os participantes ampliaram de forma significativa suas competências profissionais e desenvolveram soluções alinhadas às demandas reais da administração pública.

A iniciativa cumpriu com excelência seu propósito de formar talentos engajados, com perfil estratégico e foco em inovação, capazes de contribuir para a construção de um serviço público mais qualificado, eficiente e transformador.

Entregas de Alto Impacto

Durante o ciclo, os trainees atuaram em diversos órgãos do Governo do Estado, desenvolvendo e entregando projetos estratégicos em áreas como:

Análise de dados e indicadores: criação de dashboards interativos e relatórios de desempenho, com foco em subsidiar decisões baseadas em evidências para políticas públicas;

Simplificação de processos administrativos: revisão e reestruturação de fluxos internos, promovendo maior agilidade, eficiência e redução da burocracia;

Planejamento estratégico: apoio na formulação e acompanhamento de planos institucionais voltados à melhoria da gestão;

Gestão de projetos: desenvolvimento e coordenação de iniciativas estratégicas, assegurando entregas alinhadas aos objetivos governamentais;

Estruturação de indicadores: análise e organização de indicadores estratégicos e de programas, otimizando a mensuração de resultados e impactos;

Implantação e aplicação de sistemas: apoio técnico na adoção de soluções digitais voltadas à modernização administrativa;

Elaboração de relatórios analíticos: produção de diagnósticos precisos para suporte à tomada de decisão nos órgãos estaduais;

Desenvolvimento de soluções tecnológicas e projetos de inovação: criação e teste de ferramentas para aprimorar serviços públicos e processos internos;

Organização de práticas institucionais: sistematização e consolidação de rotinas e boas práticas, fortalecendo a cultura organizacional e a governança pública.

Habilidades Desenvolvidas

A jornada dos trainees foi marcada por um intenso crescimento técnico e comportamental. Entre as competências mais desenvolvidas estão: gestão de projetos e metodologias ágeis; comunicação institucional e trabalho colaborativo; visão estratégica da administração pública; capacidade analítica e solução de problemas complexos; ética, empatia e responsabilidade social.

Desempenho e Reconhecimento

Ao longo do ciclo, os trainees foram acompanhados por tutores e lideranças setoriais, que realizaram avaliações periódicas de desempenho. Os resultados obtidos evidenciam a excelência da atuação do grupo: todos os 11 participantes foram avaliados com “alto desempenho” por seus respectivos tutores; os trainees receberam elogios formais dos órgãos públicos nos quais estiveram alocados, demonstrando reconhecimento institucional pela qualidade do trabalho desenvolvido; diversos projetos elaborados pelos jovens profissionais foram adotados como referência para aplicação e replicação em outras áreas da administração estadual.

Esses indicadores reforçam a efetividade do Programa Trainee de Gestão Pública e o impacto positivo gerado na modernização da gestão pública em Mato Grosso do Sul.

Legado para o Governo do Estado

O Programa Trainee de Gestão Pública deixou uma marca significativa na administração estadual, contribuindo diretamente para:

Impulsionar a inovação na gestão pública, aproximando o Governo de práticas contemporâneas, mais ágeis e orientadas por dados;

Formar uma nova geração de profissionais públicos, com perfil estratégico, visão sistêmica e forte compromisso com o desenvolvimento social e a excelência na prestação de serviços;

Fortalecer a capacidade institucional do Estado, por meio da introdução de metodologias modernas, soluções tecnológicas e práticas alinhadas às demandas reais da administração pública;

Promover a cultura da melhoria contínua, fomentando ambientes colaborativos e o protagonismo de jovens talentos em projetos transformadores.

Renata Brum, Comunicação Segem.