Fundart publica edital para interessados em realizar mostra de cinema – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) está com inscrições abertas para seleção de propostas para a realização de mostra de cinema. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24, por meio de formulário online disponível no site da Fundart, ou presencialmente na sede da Fundart, localizada na Praça Nóbrega, 54 – Centro, das 8h às 17h, em dias úteis.

O edital é voltado a agentes culturais com atuação comprovada no campo do audiovisual e residentes no município de Ubatuba. Podem se inscrever pessoas físicas, microempreendedores individuais, organizações da sociedade civil, sociedades empresárias e outros formatos jurídicos previstos em lei. No caso de pessoa física ou grupo/coletivo sem CNPJ, é necessário apresentar ao menos três anos de atuação na área, com comprovação por meio de fotos, vídeos ou clipping de notícias divulgadas na imprensa. Pessoas jurídicas devem estar sediadas no município.

O valor total do edital é de R$ 25 mil. As propostas serão avaliadas por comissão nomeada, com base em critérios como qualidade do projeto, relevância para o cenário cultural local, integração comunitária, coerência orçamentária e técnica da equipe envolvida. Serão considerados aptos os projetos que alcançarem nota mínima de 60 pontos.

Confira o edital na íntegra.